【高速道路情報】青森・八戸道浄法寺IC〜八戸IC間、八戸JCT〜下田百… 【高速道路情報】青森・八戸道浄法寺IC〜八戸IC間、八戸JCT〜下田百石IC間の上下線で通行止め 青森・八戸市で震度6強 （午前0時10分現在） 2025年12月9日 1時4分 FNNプライムオンライン 青森県では八戸道の浄法寺インターチェンジから八戸インターチェンジの間と八戸ジャンクションから百石道路の下田百石インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。 【速報】各地で続々と津波観測…岩手・久慈港で50センチ・八戸港30センチ・苫小牧は20センチ 迷ったら避難を 【速報】青森県太平洋沿岸は3メートルの津波が予想 今すぐ逃げてください 【速報】木原官房長官「東通原発と女川原発に異常があったとの報告受けていない」「人的、物的被害は確認中」 青森・八戸市で震度6強