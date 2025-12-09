【高速道路情報】青森・八戸道浄法寺IC〜八戸IC間、八戸JCT〜下田百石IC間の上下線で通行止め　青森・八戸市で震度6強　（午前0時10分現在）

青森県では八戸道の浄法寺インターチェンジから八戸インターチェンジの間と八戸ジャンクションから百石道路の下田百石インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。