セリエA 25/26の第14節 ピサとパルマの試合が、12月8日23:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。

ピサはムバラ・エンゾラ（FW）、ヘンリック・マイスター（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、ヤコブ・オンドレイカ（MF）、アドリアン・ベネディチャク（FW）らが先発に名を連ねた。

40分に試合が動く。パルマのアドリアン・ベネディチャク（FW）がPKを決めてパルマが先制。

ここで前半が終了。0-1とパルマがリードしてハーフタイムを迎えた。

ピサは後半の頭から2人が交代。サムエレ・アンゴリ（DF）、マリウス・マリン（MF）に代わりメーディ・レリス（MF）、エベネザー・アキンサンミロ（FW）がピッチに入る。

59分、パルマが選手交代を行う。ヤコブ・オンドレイカ（MF）からオリバー・ソレンセン（MF）に交代した。

75分、パルマは同時に2人を交代。アドリアン・ベネディチャク（FW）、アドリアン・ベルナベ（MF）に代わりガエタノ・オリスタニオ（MF）、クリスチャン・オルドニェス（MF）がピッチに入る。なお、アドリアン・ベネディチャク（FW）は負傷による交代とみられる。

76分、ピサは同時に2人を交代。アルトゥーロ・カラブレシ（DF）、ガブリエレ・ピッチニーニ（FW）に代わりステファノ・モレオ（FW）、ロラン（FW）がピッチに入る。

84分、ピサが選手交代を行う。ヘンリック・マイスター（FW）からマッテオ・トラモニ（MF）に交代した。

90+2分、パルマが選手交代を行う。ガエタノ・オリスタニオ（MF）からマティアス・ルービク（DF）に交代した。

90+3分にピサのムバラ・エンゾラ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

以降は試合は動かず、パルマが0-1で勝利した。

なお、ピサは68分にミシェル・アビシェル（MF）、82分にイドリッサ・トゥーレ（MF）に、またパルマは41分にアドリアン・ベネディチャク（FW）、49分にエマヌエレ・バレリ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-09 01:00:23 更新