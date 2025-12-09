え、それ【ワークマン】なの！？ お値段以上な「チェック柄アウター」

冬アウターを今年らしく、華やかに見せてくれるアウターを探している人にチェックしてほしいのが【ワークマン】。機能性の高さだけでなく、デザイン面でも大注目です。今回は、主役級の存在感でありながら大人も取り入れやすそうな「チェック柄アウター」をピックアップしてご紹介。プチプライスなので、この冬の買い足しアウターにも！ お値段以上の魅力が詰まったアウターは必見です。

シャツのようにラフに羽織れるウォームジャケット

【ワークマン】「レディースシャギーチェックウォームジャケット」\2,780（税込）

アメリカンなヴィンテージシャツのような雰囲気のチェック柄アウター。パッと見はアウターには物足りないような気も……しかし、実は裏側にブラックアルミ素材を使用。公式サイトによると「汗をかいてもムレにくく、心地よいあたたかさをキープ」してくれるそう。シャツを羽織る感覚でサッと着られそうなのに、アウターとしてしっかり活躍してくれる、見た目以上に優秀な1枚です。

大人カジュアルにトレンド感をプラス

サイズはM・L・LLの3種類の展開。今年は、メンズシャツのように大きめサイズをざっくり羽織るのがおすすめです。上品な大人カジュアルコーデのほどよいハズしとしてきいてくるはず。今シーズンはふわふわもこもこな素材感がトレンドなので、ボリューミーなキャップやシューズを合わせて立体的に仕上げるのもよさそう。

もこもこボア × チェック柄がキュートなブルゾン

【ワークマン】「レディースプードルボアジップブルゾン」\2,500（税込）

まるでぬいぐるみのようなプードルボアと、大きくて鮮やかなチェック柄が目を引くジップブルゾン。ブルゾンはメンズライクなアイテムが多いなかで、こちらは特徴的な生地に大きめな襟も相まって、キュートな印象に仕上がっています。公式サイトによると「軽量で着心地も快適」とのことで、ついつい毎日着たくなりそう！

シンプルワンピースも一気に華やかに

華やかなデザインなので、1枚で主役になってくれそうな存在感が魅力。シンプルなワンピースの上にざっくり羽織るだけで、オシャレなコーディネートが完成しそうです。腰を覆うくらいの丈感はボトムスを選ばず、ロングスカートやワイドパンツなど幅広いアイテムに合わせられるはず。コーディネートでチェック柄の色を拾うようにすると、コーデの完成度がさらにアップ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：tama.N