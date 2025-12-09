スウェーデンのストックホルムで8日、今年のノーベル化学賞を受賞する京都大学の北川進特別教授が「ノーベルレクチャー」と呼ばれる記念講演を行いました。

北川進特別教授

「気体物質が重要な役割を果たすべきです。これらの気体物質を制御するための新しい材料を開発しなければなりません。それが多孔性材料です。これを用いることで、分離、貯蔵、そして変換を実行できます」

北川さんは冒頭に「気体の時代がくる」と強調したうえで自身が開発した気体の分子を閉じ込めることができる「金属有機構造体＝MOF」について説明しました。

また、ノーベル生理学・医学賞を受賞する大阪大学の坂口志文特任教授も7日に講演を行いました。

過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」を自身が発見するに至った経緯について解説し、講演の最後は妻の教子さんへの感謝で締めくくりました。

坂口志文特任教授

「私はさまざまな方々と共同研究してきました。多くの方々の貢献に感謝いたします。まずは、私の妻・坂口教子です。彼女は私の人生のパートナーであり、研究の共同研究者でもあります」

一方、10日に行われる晩さん会の準備も大詰めとなっています。

記者「キッチンに入りましたすごく良い香りがします。シェフの皆さんが準備をしていますね」

授賞式のあとに開かれる晩さん会では1300人以上に料理が振る舞われます。当日に向けて、49人のシェフが4日間かけて準備を行うということです。