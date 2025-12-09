皇后さまは9日、62歳の誕生日を迎えられました。皇后さまは62歳の誕生日にあたり、文書で感想を寄せられました。

戦後80年のことし、ご一家で各地で慰霊を重ねたことについて、「今後とも永続的に平和を守っていくことの大切さを改めて深く心に刻む年になりました」と振り返り、「過去の歴史から謙虚に学び、平和の尊さを忘れず、平和を守るために必要なことを考え、努力していくことが大切なのではないかと感じます」と思いをつづられました。

さらに、「人々がお互いを知り、理解するよう努め、違いも認め合いながら思いやりの気持ちを持って尊重し合い、対話を大事にする、 そのような寛容で包摂性のある社会であってほしい」と願われました。

7月のモンゴル公式訪問については「人々の交流を通じて両国の友好親善関係が深まってきたことや、モンゴルの人々が日本に対して 温かい気持ちを寄せていただいていることを実感し、 大変うれしく思いました」と記し、戦後抑留され亡くなった日本人の慰霊碑に供花して苦難や悲しみに思いを馳せたことにも触れ、「深く心に残る滞在になった」と感謝を示されました。

長女の愛子さまについては、能登半島地震の被災地を訪れるなど公務の幅を広げる中、「一つ一つに心を込めて取り組んでいます」と明かすとともに、初めての外国公式訪問となったラオスでは「思い出深い滞在をさせていただいた」と歓迎に感謝し、両国の友好の絆の深まりを願われました。