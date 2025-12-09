PABLOの“とろけるおいしさ”をパンで再現♡新作チーズタルト香るブレッド登場

大人気チーズタルト専門店「PABLO」から、とろけるおいしさを手軽に楽しめる新作パン「チーズクリームブレッド」が登場します。看板商品のチーズタルトから着想を得た濃厚でなめらかなチーズクリームが贅沢に詰まった一品で、忙しい朝や小腹が空いたときにもぴったり。Pascoとの共同開発により実現した特別な味わいは、スイーツ好きにもパン派にも嬉しい存在♪販売はドン・キホーテ系列店舗の一部店舗からスタートし、話題を呼びそうです。

PABLOの人気チーズタルトを手軽に味わう

PABLOの代名詞として愛され続ける「とろけるチーズタルト」。その魅力をもっと身近に届けたいという想いから、今回の新作「PABLO監修チーズクリームブレッド」が誕生しました。

コク深く、なめらかさを追求したチーズクリームは、まるでスイーツを食べているかのような満足感。パンだからこそ楽しめる軽やかさもあり、幅広い世代に親しみやすい仕上がりです。

こだわりの共同開発で生まれた味わい

本商品はPasco（敷島製パン）とPABLOが共同開発した特別な一品。スイーツのテクスチャーをパンで表現するため、チーズの濃厚さと軽やかさのバランスを丁寧に調整しています。

148円（税込160円）と手に取りやすい価格も魅力で、毎日のちょっとしたご褒美にもぴったり。2025年12月1日（月）より、全国のドン・キホーテ系列店にて限定販売されます。

※一部店舗では取扱のない場合があります。

毎日に“小さなとろける幸せ”をプラス♡

スイーツの魅力をパンで楽しめる「チーズクリームブレッド」は、日常の食卓にちょっとしたワクワクをもたらしてくれる存在。

PABLOならではのとろけるおいしさを手軽に味わえるだけでなく、気分転換の軽食やティータイムにもぴったりです。特別感のある味わいを叶えつつ、毎日続けやすい価格もうれしいポイント。

数量や取扱店舗が限られるため、気になる方は早めにチェックしてみてください♪