ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 海上保安庁 巡視船で沿岸部確認 今のところ被害の確認なし 海上保安庁 巡視船で沿岸部確認 今のところ被害の確認なし 海上保安庁 巡視船で沿岸部確認 今のところ被害の確認なし 2025年12月9日 0時41分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ さきほどの地震で、海上保安庁は巡視船で沿岸部を確認していますが、いまのところ被害は確認されていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 置床工事, 住宅, デイサービス, リペア工事, 鎌倉, 大船, 射出成形機, 伊東市, ダイス