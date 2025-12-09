ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】青森で震度6強 携帯通信への影響 通信各社は影響なし 【速報】青森で震度6強 携帯通信への影響 通信各社は影響なし 【速報】青森で震度6強 携帯通信への影響 通信各社は影響なし 2025年12月9日 0時30分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 通信への影響です。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、青森で最大震度6強を観測した地震で、携帯電話や通信への影響は確認されていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 射出成形機, 大船, 神奈川, 海, 埼玉, 東京, マンション, 置床工事, リペア工事