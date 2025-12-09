ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 青森・六ヶ所村 使用済み核燃料の再処理工場 影響確認中 日本… 青森・六ヶ所村 使用済み核燃料の再処理工場 影響確認中 日本原燃 青森・六ヶ所村 使用済み核燃料の再処理工場 影響確認中 日本原燃 2025年12月9日 0時27分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 日本原燃によりますと、青森県六ヶ所村にある使用済み核燃料の再処理工場への影響を現在確認中だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, イベント, 配線, 老人ホーム, 住宅, 大船, 上田, 法要, マンション, 仏壇