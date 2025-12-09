ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】停電情報 青森県で約3900軒 岩手県で約300軒が停電 東北… 【速報】停電情報 青森県で約3900軒 岩手県で約300軒が停電 東北電力 青森で震度6強の地震 【速報】停電情報 青森県で約3900軒 岩手県で約300軒が停電 東北電力 青森で震度6強の地震 2025年12月9日 0時23分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 地震による停電の状況です。東北電力によりますと、午前0時15分現在、東北電力管内の▼青森県でおよそ3900軒、▼岩手県でおよそ300軒で停電しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, 法要, リハビリ, 墓, 海, 埼玉, 葬儀, ホテル, 横浜, 仏壇