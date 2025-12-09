8日午後11時15分ごろ、青森県で震度6強の地震がありました。北海道と青森・岩手県の沿岸部に津波警報が発令され、実際に津波が観測されています。新潟県内でも下越の広い範囲で震度3が観測されています。



地震が発生したのは8日午後11時15分ころ。震源地は青森県東方沖で震源の深さは約50km、地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定されます。



青森県で震度6強を観測。さらに岩手県で震度5強、新潟県内では新発田市・村上市で震度3、新潟市などで震度2が観測されました。



北海道と青森・岩手県の沿岸部には津波警報が発令され、さらに福島県の沿岸部には津波注意報が出されていて、9日午前0時前までに各地で最大で40cmの津波が観測されています。



長周期地震動も各地で観測され、青森県で階級3、新潟県内では下越で階級1となっています。