気象庁によりますと午前0時17分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。

岩手・久慈港では午前0時10分に0.5メートル。

北海道・浦河では午前0時6分に0.4メートル。

青森・むつ小川原港では8日午後11時43分に0.4メートル。

青森・八戸港では午前0時12分に0.3メートル。

北海道・えりも町では8日午後11時55分に0.3メートル。

北海道・苫小牧東港では午前0時13分に0.2メートル。

北海道・白老港では午前0時3分に0.2メートル。

津波警報が発表されている岩手大船渡では8日午後11時57分に第1波を観測した後、午前0時17分現在、高さは観測中。

津波警報が発表されている岩手釜石では8日午後11時47分に第1波を観測した後、午前0時17分現在、高さは観測中。

津波警報が発表されている岩手宮古では8日午後11時43分に第1波を観測した後、午前0時17分現在、高さは観測中。

北海道・室蘭港では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。

青森・むつ市関根浜では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。

場所によっては検潮所で観測される津波よりも大きな津波が到達する可能性もあります。

今後、津波の高さはさらに高くなることも考えられます。

津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。