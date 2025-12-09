¡Ú¸ª¥º¥óFig.µ´ÌÇ¤Î¿Ï Âè»²ÃÆ¡Û 12·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó400±ß

¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¸ª¥º¥óFig.µ´ÌÇ¤Î¿Ï Âè»²ÃÆ¡×¤ò12·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¸ª¤Ë¡Ö¥º¥ó¡×¤È¤â¤¿¤ì¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤¬¤Û¤Î¤Ü¤Î¤¹¤ë¡Ö¸ª¥º¥óFig.µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂè3ÃÆ¡£Âè1ÃÆ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ãÞÌçÃº¼£Ïº¤È²æºÊÁ±°ï¤ÏÉ½¾ð¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¡¢ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¤ÏÁÇ´é¤ò½Ð¤·ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿É½¾ð¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãì¤«¤é¤ÏÉÚ²¬µÁÍ¦¤È¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó55mm¡£

ãÞÌçÃº¼£Ïº

²æºÊÁ±°ï

ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ

ÉÚ²¬µÁÍ¦

¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö

(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable