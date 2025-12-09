【ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー ヘキサギアVer.（再生産）】 12月9日 発売 価格：4,730円

コトブキヤは、「ゴッドハンド×壽屋 コトブキニッパー ヘキサギアVer.」再生産分を12月9日に発売する。価格は4,730円。

本商品は、「ゴッドハンド」（新潟県燕三条地域にあるニッパーを代表とする工具製造メーカー）とのコラボ商品「コトブキニッパー」の刻印とグリップカラーをヘキサギア仕様にしたもの。ゴッドハンドの工具「アルティメットニッパー」の課題を解決するべく、刃に微妙な厚みを持たせることで、「斬れ味」と「耐久性」の絶妙なバランスがとれた使い勝手のよいプラモデル用ニッパーが誕生した。アルティメットニッパーと同様に片刃仕様の為、可能な限りパーツの白化現象や歪みを抑えられる。

製造元：ゴッドハンド株式会社

材質：特殊工具鋼（神戸製鋼所製）

刃部硬度：HRC58～64

柄被膜：塩化ビニール

表面処理：錆防止油使用

耐久経：プラスチックΦ3mm

真鍮線可否：不可

クリアランナー可否：不可

【注意事項】

切断能力はプラスチックΦ3mm迄です。また硬いランナー（クリアランナー）や無理な力を入れての切断はおやめください。

(C) KOTOBUKIYA

※本製品は再生産です。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※発売日は流通により前後する場合があります。