【PLAMAX BP-02 ソフィア・F・シャーリング 虎アーマーVer.】 12月9日 出荷開始 価格：11,000円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX BP-02 ソフィア・F・シャーリング 虎アーマーVer.」の出荷を12月9日に開始する。価格は11,000円。

本商品は、高峰ナダレ氏が年賀イラストとして描いた虎アーマーのデザインをPLAMAX用にブラッシュアップしてプラスチックモデル化したもの。スナップフィットモデル 手首にはPVCパーツを使用している。

表情パーツは彩色済みの「がおー顔」・「微笑み顔」・「ウィンク顔」が付属。「照れ顔」はデカールが付属し、その他要所は彩色済みパーツが用意されている。

また、「タイガーアーム」・「タイガーレッグ」・「フォトンCダブルナイフ」「とらニボシ」が同梱。さまざまなシーンを可能にする可動支柱付き専用台座と水転写式デカールも付属する。

(C) 高峰ナダレ

