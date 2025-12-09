【Amazon：Holy Stone ドローン】 セール期間：12月9日0時～12月14日23時59分

「HS420」オレンジ

Amazonにて、Holy Stoneのドローンが特別価格で販売されている。期間は12月14日23時59分まで。

今回、初心者向け多機能ミニドローン「HS420」や、フルカラーLEDを搭載し多彩な光り演出が可能な軽量ドローン「HS180」、外付け型リモートID・国土交通省認可対応モデル「HSRID01」などがラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「HS420」

1,080P HDカメラが搭載されて、APPでFPV操縦、空撮練習も可能なミニドローン。手のひらに収まるミニサイズのため、大きい屋内での飛行はもちろん、狭い廊下をすり抜けながら、複雑な飛行もできる。

「HS180」

フルカラーLEDを搭載し、7色の鮮やかな発色と6種類の点灯モードで、多彩な光り演出が可能な軽量ドローン。夜間の飛行でも優れた視認性を確保する。

360度フリップ、高速回転、サークル飛行など、多彩なスタント飛行が可能。高度維持機能と2段階スピード切替により、安定した操作と自由な飛行を実現。360度のプロペラガード付きで安全性に配慮しており、室内での使用や子どもの練習にも適している。

外付け型リモートID「HSRID01」（国土交通省認可対応モデル）

100g以上のすべてのドローンに対応した外付け型リモートID。