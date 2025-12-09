ËêÌîÃÒ¾Ï»á¡¢£Ê£²Æ£»Þ¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ø¡¡¡È¤ªº×¤êÃË¡É¤¬£´Ç¯¤Ö¤ê£Ê¥ê¡¼¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï»á¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£Ê£²Æ£»Þ¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬£¸Æü¡¢·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂàÇ¤¤¹¤ë¿ÜÆ£ÂçÊå´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È·ÀÌó¸ò¾Ä¤ÏÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤â¹ç°Õ¡¢È¯É½¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Æ±»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î£Ê¥¯¥é¥Ö´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¡££Ê¥ê¡¼¥°¤äÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¤ï¤«¤»¤Æ¤¤¿¡È¤ªº×¤êÃË¡É¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£Ê¤ÎÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ËêÌî»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î´ÆÆÄ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¹Åç¤ä±ºÏÂ¡¢¿À¸Í¤Ç³èÌö¤·¤¿¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢¼«¤é¤ò¡Ö£Ä£Æ£×¡×¡Ê£Ä£Æ¤È£Æ£×¤òÂ¤·¤¿Â¤¸ì¡Ë¤È¾Î¤·¡¢¶¯¤¸¤ó¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¸Ø¤ë¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤ÎÊÉ¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â»²²Ã¤Ç£Ê£±ÄÌ»»£´£¶¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¤ò¹â¤á¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤«¤é¡¢°úÂà¸å¤Ï´ÆÆÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸ø¸À¤·¡¢±ºÏÂ»þÂå¤Î¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤é¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¤Î»ØÆ³ÊýË¡¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££²£²Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¡¢²òÀâ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ£²£´Ç¯¤è¤ê¿ÀÆàÀî¸©£±Éô¤ÎÉÊÀî£Ã£Ã´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢£²£°£°£·Ç¯£Õ¡½£²£°£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£Í£ÆÇðÌÚÍÛ²ð¤é¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÄ´»Ò¾è¤êÀ¤Âå¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿ËêÌî»á¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£Ê¤ÎÉñÂæ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£Æ£»Þ¤ò£Ê£±½é¾º³Ê¤ØÆ³¤¯¡£
¡¡¢¡ËêÌî¡¡ÃÒ¾Ï¡Ê¤Þ¤¤Î¡¦¤È¤â¤¢¤¡Ë£±£¹£¸£·Ç¯£µ·î£±£±Æü¡¢¹Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£¸ºÐ¡£¹Åç¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é£²£°£°£¶Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡££±£°Ç¯Åß¤Ë¥É¥¤¥Ä£±Éô¥±¥ë¥ó¡¢£±£²Ç¯¤Ë±ºÏÂ¤Ø°ÜÀÒ¡££²£²Ç¯¤Ë¿À¸Í²ÃÆþ¡¢Æ±Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡££²£³Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¼Ò²ñ¿Í£²ÉôÉÊÀî£Ã£Ã¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼·ó¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÍâÇ¯Æ±£±Éô¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡££Ê£±ÄÌ»»£´£±£µ»î¹ç£´£¶ÆÀÅÀ¡££±£°¡¢£±£µ¡¢£±£¶Ç¯¤Ë£Ê£±¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï£±£¸Ç¯¥í¥·¥¢£×ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á£³£¸»î¹ç£´ÆÀÅÀ¡£ºÊ¤Ï½÷Í¥¤Î¹âÍüÎ×¡£
¡¡¢¡Æ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¡¡£²£°£°£¹Ç¯ÁÏÎ©¡££±£°¡¢£±£±Ç¯¤ËÅì³¤£±Éô¥ê¡¼¥°¤òÏ¢ÇÆ¤·¤Æ£Ê£Æ£Ì¤Ë¾º³Ê¡££±£³Ç¯¤Ë£Ê¥ê¡¼¥°½à²ÃÌÁ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢£Ê£³¾º³Ê¡££²£²Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Ç£Ê£²¤Ë¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££Ê£²¤Ç£³µ¨ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï£¹¾¡£±£²Ê¬¤±£±£·ÇÔ¤Ç£±£µ°Ì¡£ËÜµòÃÏ¤ÏÆ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡£¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¡Ê£Í£Ù¡Ë¡×¤È¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡¢¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¥·¥Æ¥£¡¢¥Õ¥¸¥¨¥À¥·¥Æ¥£¡Ê£Æ£Ã¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¿¹Åç¹¯¿Î¤é¤¬¤¤¤ë¡£