【新華社海口12月8日】中国海南省昌江リー族自治県の鉄鋼メーカー、海南海鋼集団の鉱山は1957年、前身の石碌鉄鉱として操業を再開して以来、中国の鉄鋼産業と地方経済に大きな貢献をしてきた。一方で、長期にわたる採掘の結果、残された尾鉱（選鉱後に残る鉱石）や廃石は省全体の9割以上を占める約3億トンに上り、生態環境を修復する上での重点課題となっていた。

海鋼集団の固体廃棄物資源総合利用基地では現在、破砕や選別、脱水といった工程を経て、廃石を利用可能な工業原料へと再生している。

また、同集団が計画、建設したグリーン（環境配慮型）循環産業パークの周辺では、サプライチェーン（供給網）企業の智欣環保科技（昌江）が廃石を高度に加工し、生態環境にやさしい建材や透水性レンガ、プレキャスト部材といった製品へと変え、あらゆる資源を余すところなく活用している。

同県ではここ数年、同集団や海南鉱業といったリーディングカンパニーの主導の下、尾鉱処理に特化した企業群が育成され、固体廃棄物総合利用産業がある程度の規模を持つようになった。

同県は2024年、尾鉱や廃石800万トン余りを処理し、生産額6億元（1元＝約22円）近くを実現するとともに、千人以上の安定的な雇用を創出した。企業は鉱山の汚泥処理や海砂の浄化といった新分野を積極的に開拓し、資源循環産業チェーンの拡大を続けている。

「地を掘り鉱物を得る」段階から「廃棄物を宝に変える」段階へと移行した同集団は、従来型産業のグリーン転換という質の高い発展の道筋を歩み歩み出した。同鉱山は今後も海南自由貿易港のグリーンな発展のために新たな価値を創造し続けるだろう。（記者/劉雨田、郭良川、趙玉和）