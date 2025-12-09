ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 警察庁 警備局長をトップとする「災害警備本部」立ち上げ情報収集 … 警察庁 警備局長をトップとする「災害警備本部」立ち上げ情報収集 青森で震度6強の地震受け 警察庁 警備局長をトップとする「災害警備本部」立ち上げ情報収集 青森で震度6強の地震受け 2025年12月9日 0時16分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 警察庁は、8日午後11時16分、警備局長をトップとする災害警備本部を立ち上げ、被害などの情報収集をしています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, 老人ホーム, 海, フローリング, ホテル, 工場, 慰霊祭, 鎌倉, 配線, 射出成形機