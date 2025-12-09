ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福島第一原発 影響確認中 ALPS処理水は一時的に放出停止の方針 福島第一原発 影響確認中 ALPS処理水は一時的に放出停止の方針 福島第一原発 影響確認中 ALPS処理水は一時的に放出停止の方針 2025年12月9日 0時13分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 東京電力によりますと、福島第一原発では現在、地震の影響を確認しているということです。また、津波注意報の発表を受け、ALPS処理水の海洋放出を一時的に停止する方針だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護, 横浜, 葬祭, 上田, 墓, 静岡, 介護タクシー, 在宅医療, 法要, マンション