気象庁は、9日午前0時10分に津波観測に関する情報を発表しました。

津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。

9日午前0時9分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。

■北海道太平洋沿岸中部＜津波警報：3m＞

・浦河

第1波：8日午後11時38分 押し波

観測最大：8日午後11時50分 0.4m

・えりも町庶野

第1波：8日午後11時45分 押し波

観測最大：8日午後11時55分 0.3m

■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞

・白老港

第1波：8日午後11時56分 押し波 【追加】

観測最大：9日午前0時3分 0.2m【追加】

・室蘭港

第1波：欠測

観測最大： 欠測

■青森県太平洋沿岸＜津波警報：3m＞

・むつ市関根浜

第1波：欠測

観測最大： 欠測

・むつ小川原港

第1波：8日午後11時19分 押し波

観測最大：8日午後11時43分 0.4m

■岩手県＜津波警報：3m＞

・久慈港

第1波：8日午後11時35分 押し波

観測最大：8日午後11時52分 0.3m

・宮古

第1波：8日午後11時43分 押し波

観測最大： 観測中