ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】上越新幹線が9日午前零時半過ぎに運転再開 (9日午前0時… 【交通情報】上越新幹線が9日午前零時半過ぎに運転再開 (9日午前0時50分時点) 【交通情報】上越新幹線が9日午前零時半過ぎに運転再開 (9日午前0時50分時点) 2025年12月9日 0時0分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ 上越新幹線は、熊谷駅での人身事故の影響で、上毛高原～東京駅間の上り線、東京～新潟駅間の下り線で運転を見合わせていましたが、JR東日本によりますと、9日午前零時32分に上下線で運転を再開しました。