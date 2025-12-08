日テレ、元日夜は『Golden SixTONES』『月曜から夜ふかし』『timeleszファミリア』
日本テレビ系では、26年1月1日夜に『Golden SixTONES 映画＆音楽＆スボーツ界のトップランナー大集結SP』(18:00〜)、『月曜から夜ふかし 元日SP』(21:00〜)、『timeleszファミリア SP』(23:10〜)を放送する。
(左から)『Golden SixTONES』『月曜から夜ふかし』『timeleszファミリア』
『Golden SixTONES 映画＆音楽＆スボーツ界のトップランナー大集結SP』は、サイズ感覚クイズ「サイズの晩餐」のパワーアップ版を放送。国民的俳優、大物アーティスト、アスリート界最強の男たちが参戦する。
『月曜から夜ふかし 元日SP』は、「日本全国 新春ご当地問題」「株主優待で暮らす桐谷さん」「フェフ姉さんのダイエットに密着」を放送。
『timeleszファミリア SP』は、timeleszの8人が集まるスナックに、夜な夜な豪華な芸能人たちが集まって一緒に盛り上がる「タイムレススナック」が登場する。
【編集部MEMO】
26年の元日夜は、NHK総合が『あなたも絶対行きたくなる! 日本最強の城スペシャル「豊臣兄弟!」の舞台となった城 大特集』、TBSが『バナナサンド 2026元日SP』『笑いの王者が大集結!ドリーム東西ネタ合戦2026』『ウンナンの気分は上々。ご無沙汰しておりましたSP』、フジテレビが『クイス＄ミリオネア』『有吉弘行の超なるほど!ザ・ワールド』を放送予定。
(左から)『Golden SixTONES』『月曜から夜ふかし』『timeleszファミリア』
『Golden SixTONES 映画＆音楽＆スボーツ界のトップランナー大集結SP』は、サイズ感覚クイズ「サイズの晩餐」のパワーアップ版を放送。国民的俳優、大物アーティスト、アスリート界最強の男たちが参戦する。
『timeleszファミリア SP』は、timeleszの8人が集まるスナックに、夜な夜な豪華な芸能人たちが集まって一緒に盛り上がる「タイムレススナック」が登場する。
【編集部MEMO】
26年の元日夜は、NHK総合が『あなたも絶対行きたくなる! 日本最強の城スペシャル「豊臣兄弟!」の舞台となった城 大特集』、TBSが『バナナサンド 2026元日SP』『笑いの王者が大集結!ドリーム東西ネタ合戦2026』『ウンナンの気分は上々。ご無沙汰しておりましたSP』、フジテレビが『クイス＄ミリオネア』『有吉弘行の超なるほど!ザ・ワールド』を放送予定。