青森県で震度６強 鹿児島県内で「若干の海面変動」の予想 気象台が県内に津波予報発表
１２月８日２３時１５分頃青森県で最大震度６強の揺れを観測する地震がありました。 震源地は青森県東方沖で、震源の深さは約５０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは７．６と推定されます。
この地震で、鹿児島県内では、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島に津波予報が発表されています。 津波予報が発表された沿岸では、若干の海面変動が予想されます。
［現在津波警報・津波注意報を発表している沿岸］
＜津波警報＞ 北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県 ＜津波注意報＞ 北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、 宮城県、福島県 ＜津波予報（若干の海面変動）＞ 北海道日本海沿岸南部、陸奥湾、茨城県、千葉県九十九里・外房、 千葉県内房、東京湾内湾、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、 静岡県、三重県南部、徳島県、高知県、種子島・屋久島地方、 奄美群島・トカラ列島
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので一層厳重な警戒が必要 です。
