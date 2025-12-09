　9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比220円安の5万370円と急落。日経平均株価の現物終値5万581.94円に対しては211.94円安。出来高は5536枚となっている。

　TOPIX先物期近は3375ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.31ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50370　　　　　-220　　　　5536
日経225mini 　　　　　　 50370　　　　　-225　　　 82227
TOPIX先物 　　　　　　　　3375　　　　　-9.5　　　　6529
JPX日経400先物　　　　　 30480　　　　　 -75　　　　 559
グロース指数先物　　　　　 664　　　　　　-1　　　　 325
東証REIT指数先物　　売買不成立

