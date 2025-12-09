日経225先物：9日0時＝220円安、5万370円
9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比220円安の5万370円と急落。日経平均株価の現物終値5万581.94円に対しては211.94円安。出来高は5536枚となっている。
TOPIX先物期近は3375ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.31ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50370 -220 5536
日経225mini 50370 -225 82227
TOPIX先物 3375 -9.5 6529
JPX日経400先物 30480 -75 559
グロース指数先物 664 -1 325
東証REIT指数先物 売買不成立
