【市町村震度】震度6強が青森三八上北、震度5強が渡島東部・青森下北・岩手内陸北部震度、5弱が日高東部・岩手沿岸北部・十勝南部など
8日午後11時15分ころ、東北地方で震度6強を観測する強い地震がありました。
各地の震度は、震度6強が、青森三八上北。
震度5強が、渡島東部、青森下北、岩手内陸北部。
震度5弱が、日高東部、岩手沿岸北部、十勝南部など。
震度4が、山形村山、岩手沿岸南部、十勝北部などとなっています。
高層ビルや高層マンションの方は、震源から遠く離れていても、もうしばらく「長周期地震動」に気を付けてください。
長周期地震動は、徐々に人が立っていられないほどの大きな揺れになり、揺れが数分間続きますので今もまだ揺れている建物があるかもしれません。
高層ビルなどの方は、家具から離れてください。
再び強い揺れが起きた場合に崩れやすい物や落ちて来やすい物がないか、確認して下さい。
ヘルメットや座布団など頭を保護する物を用意しましょう。
ガス、電気なども確認して下さい。
近所に火や煙が出ている所はありませんか？発見したら協力して消火につとめて下さい。
プロパンガスのボンベが倒れていないか確認して下さい。
ガス漏れがあるかもしれませんので、タバコや、火の使用はしばらく見合わせて下さい。
停電の場合、家を空ける時は電気のブレーカーを落として下さい。
再び電気が通った時に火災が起きるのを防ぐためです。
切れて垂れ下がっている電線には絶対に触れないで下さい。
しばらくエレベータは使わないで下さい。
近くのエレベータに人が閉じ込められていないか、外から声を掛けて下さい。
揺れが大きかった地域の鉄道は、運転見合わせになる場合があります。運行状況は分かり次第お伝えします。
道路は通行止めなど交通規制が行われる場合がありますので、警察官の指示に従ってください。
まだ、詳しい状況は入ってきていませんが、気象庁によりますと、震度6弱以上の場合、地割れや山崩れなどが発生する場合があるということです。