Pixileは、PC用2Dバトルロワイヤル「Super Animal Royale」の無料拡張コンテンツ「Super Animal World」を12月10日に配信する。同日よりプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch用のコンソール版も配信開始。

「Super Animal Royale」は2021年8月に配信された基本プレイ無料の2Dバトルロワイヤルゲーム。廃墟となったサファリパークを舞台に、最大64匹の“スーパーアニマル”が戦いを繰り広げる。だが、今回登場する無料拡張コンテンツ「Super Animal World」では、島の住人と出会ってクエストに挑んだり、釣りや虫取りといったアクティビティが追加されるなど、バトルロワイヤルとは正反対のスローライフゲームのような要素が盛り込まれる。

今回は拡張コンテンツ「Super Animal World」をひと足早く体験させていただく機会を得たので、本稿ではプレイレポートをお届けしていく。

可愛いスーパーアニマルたちが血で血を洗う「Super Animal Royale」をおさらい

まずは「Super Animal Royale」について軽くおさらいしておこう。バトルロワイヤルゲームは実に多様で、現在はFPSやTPSといった3Dゲームが主流だが、本作はトップダウン視点の2Dゲームとなっている。プレーヤーは広大なマップに降り立ち、装備品を集めながら、徐々に縮小していくマップの中で生き残りを賭けて戦う。ゲームシステムは多くのバトルロワイヤルゲームと共通している。

本作の特徴は「これは本当にバトルロワイヤルゲームなのか？」と疑ってしまうほどの“ゆるそうな世界観”だ。ゲーム内ではプレーヤーが2頭身の可愛らしい「スーパーアニマル」になるのだが、実際に試合が始まるとスーパーアニマルたちが血で血を洗う苛烈な争いを繰り広げることになる。トレーラーやゲーム冒頭のチュートリアルからわかる通り、“キュートさ×ブラックユーモア”がテーマのゲームだ。

可愛いアニマルたちが銃器でドンぱち

バトロワなので相手への情けは不要だ

そんな「Super Animal Royale」は、トップダウン視点の2Dゲームということもあり操作が簡単で比較的遊びやすい。メルヘンなビジュアルも相まって、カジュアル志向のバトルロワイヤルに仕上がっている。また、新たにコンソール版が追加されたことで、より多くの人が本作をプレイしやすくなった。

なお、本稿執筆時点で「ソロ」や「デュオ」、「スクワッド」といったバトロワ定番のモードに加えて、24人対24人の大規模チーム戦「S.A.W. vs リベリオン」モード、4人のゾンビ対40人の生存者で脱出ゲームを繰り広げる「コケーキングデッド」といった期間限定スペシャルモードが用意されており、遊びのルールも多彩である。

多彩なモードで自由に遊べる

「コケーキングデッド」といった期間限定のスペシャルモードも用意されている

一方で、今回登場する無料拡張コンテンツ「Super Animal World」は本作の世界観に焦点を当て、釣りや昆虫採集、NPCからのクエスト依頼、プレーヤー同士の交流など、バトルロワイヤルとは正反対のスローライフ要素を盛り込み、「Super Animal Royale」に新たな遊びをもたらしている。

本作を手がけるPixileは、Steamのニュースハブにて「Super Animal World」は「何年も積み上げていくためのまったく新しい基盤を築くもの」としており、本コンテンツが今後展開していくであろうアップデートの土台となることが予想される。ゲームの方向性が180度変わっているものの、野心的なアップデートなのは言うまでもない。

「Super Animal World」はバトロワメインだった「Super Animal Royale」に新たな遊びをもたらすコンテンツだ

アップデート後はロビー画面を一新。「コミュニティ広場」で自由に行動可能

まず、アップデート後の「Super Animal Royale」はホーム画面とロビーが大幅に変更される。アップデート前はホーム画面でゲームモードを選択したら、マッチメイキングされるまでロビーでただ待つという過ごし方が主であった。試合前のロビーは、他のプレーヤーと和気あいあいとした待ち時間を過ごせるが、特にやることはない。

【アップデート前の「Super Animal Royale」】

ホーム画面でゲームモードを選択すると……

ロビーに移行。マッチメイキングが終わるまで、他のプレーヤーとわちゃわちゃしながら待つ

人数が揃うと試合開始。バトルロワイヤルゲームでは一般的な流れだ

アップデート後はホーム画面でゲームモードを選択できず、プレイを押すとマッチメイキングは行なわれないまま「コミュニティ広場」へ遷移する。実はこのコミュニティ広場こそが「Super Animal World」の新要素であり、舞台となる場所だ。プレーヤーはここでNPCからクエストを受注してもよし、釣りをしたり昆虫採集をしてもよし。自由に行動できる。

また、コミュニティ広場からQキーを押してゲームモードを選択することで、これまで通りのバトルロワイヤル（Super Animal Royale）にも参加可能だ。ゲームモードを選ばない限りマッチメイキングは行なわれず、コミュニティ広場で様々なアクティビティを楽しめる。

【アップデート後の「Super Animal Royale」】

ホーム画面ではゲームモードを選択できず、プレイ以外の選択肢はない

プレイを押してもマッチメイキングは行なわれず「コミュニティ広場」に遷移する。ここから「Super Animal World」は始まっているのだ

さまざまなNPCがあちこちにおり、話しかけたり、クエストを受注できる

釣りや昆虫採集も可能。海や池では大物の魚も狙える

デイリー系のクエストもあるので毎日忘れずに

バトロワをしたい場合は「コミュニティ広場」からQキーを押し、ゲームモードを選択できる

実は「コミュニティ広場」は、試合前に他のプレーヤーと和気あいあいとした待ち時間を過ごすロビー画面から着想を得たもの。「コミュニティ広場」はマッチメイキングを行なう上での新しいロビー画面であり、待機時間の過ごし方に幅を持たせるための新しいコンテンツでもあるのだ。ある意味では“待機時間もゲーム化した”とも言える。

虫は近づくと逃げる。捕まえるのはなかなか難しい

フィールドの北側は雪が降っている

バトロワから一息つけるまったり感。スローライフがもたらすクールダウンがありがたい

バトルロワイヤルは、生き残るために周囲を警戒する緊張感、絶え間なく対戦プレイを続けることによる疲労感を感じやすく、個人差はあれど心理的、肉体的負荷は高いゲームジャンルだ。だが「Super Animal Royale」にスローライフ要素を追加する「Super Animal World」は対戦プレイの合間に、一息つける“まったり感”を生み出してくれる。

筆者自身、バトルロワイヤルゲームで試合終盤まで差し掛かる試合が多いと、心を落ち着かせるための休憩をしたくなってくる。こういった時、釣りや昆虫採集といった気ままな過ごし方が楽しめるコミュニティ広場でのスローライフ要素は、チルアウトできる時間をもたらしてくれる。また、NPCの依頼をこなしていけば、プレーヤー経験値も獲得できて、リラックスしながらもゲームを進行させられるのだ。

試遊中にとりわけ印象的だったのは、洞窟や建物の中といったあまり目立たない場所にも、個性的なNPCがちゃんといるという点だ。依頼を受けられるNPCの総数は見て回っただけでもかなり多い上に、皆がマップ上に表示されているわけではないので、探索する楽しさもある。

思いもよらない場所にひっそり佇んでいるキャラクターもいて、彼らから“怪しいおつかい”を引き受けるというシチュエーションも見られた。依頼内容と会話を通して「Super Animal Royale」では語られなかったスーパーアニマル世界の裏側を楽しむことができる。

マップは端から端までかなりの距離があった

性格も思想もなんだか濃いNPCが多め

また、バトルロワイヤルゲームでは、一部のゲームモードにユーザーが集中してしまうという課題もあるが、「Super Animal World」ではNPCから引き受けるクエストの中に、特定のゲームモードに参加するといった内容の依頼もあった。これによってプレーヤーの流れをコントロールでき、今後ゲームモードが増えた際に「遊びたいモードに人が集まらない」、「何から遊べば良いのか分からない」といった問題も、クエストを経由して自然に解消できるだろう。

今後の更なるコンテンツにも期待！ 遊びの幅を広げる「Super Animal World」

「Super Animal World」は、新たなロビー機能と世界観に浸れるスローライフ要素によって「Super Animal Royale」の遊びの幅を広げる拡張コンテンツだ。決してメインコンテンツを置き換えるものではなく、バトルロワイヤルで疲れたあとは、釣りや昆虫採集、NPCとの交流でまったり過ごすといった形で、いい具合に共存している。

また「Super Animal World」をベースに、今後追加されるであろうコンテンツへの期待も膨らむ。「Super Animal Royale」、そして拡張コンテンツの「Super Animal World」は、PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PCにて無料でプレイできるので、ぜひプレイしてみてほしい。

至る所にNPCがいるので話しかける楽しみもある

