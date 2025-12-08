気象庁は８日午後１１時１５分ころ、青森県東方沖（北緯４１．０度 東経１４２．３度）を震源とする最大震度６強の地震が発生したと発表した。

地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）７．６、震源の深さは約５０ｋｍと推定される。

各地の震度は次の通り。【注】＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報。

▼震度６強

【青森県】

青森県三八上北：八戸市南郷＊

▼震度６弱

【青森県】

青森県三八上北：八戸市内丸＊、おいらせ町中下田＊、階上町道仏＊

▼震度５強

【青森県】

青森県三八上北：八戸市湊町、おいらせ町上明堂＊、野辺地町田狭沢＊、野辺地町野辺地＊、七戸町森ノ上＊、東北町上北南＊、東北町塔ノ沢山＊、五戸町古舘、五戸町倉石中市＊、青森南部町苫米地＊

青森県下北：むつ市金曲、むつ市金谷＊、むつ市大畑町中島＊、東通村砂子又沢内＊

【北海道】

渡島地方東部：函館市泊町＊

【岩手県】

岩手県内陸北部：軽米町軽米＊、一戸町高善寺＊

▼震度５弱

【青森県】

青森県三八上北：七戸町七戸＊、青森南部町平＊、三沢市桜町＊、六戸町犬落瀬＊、横浜町林ノ脇＊、横浜町寺下＊、六ヶ所村尾駮、三戸町在府小路町＊

青森県下北：むつ市川内町＊、東通村砂子又蒲谷地、東通村尻屋＊、東通村白糠＊

青森県津軽北部：五所川原市栄町、五所川原市敷島町＊、つがる市柏＊、つがる市稲垣町＊、つがる市木造＊、平内町小湊、外ヶ浜町蟹田＊、鶴田町鶴田＊

【北海道】

渡島地方東部：函館市新浜町＊

石狩地方北部：新篠津村第４７線＊

石狩地方南部：千歳市北栄、新千歳空港、千歳市若草＊

空知地方南部：南幌町栄町＊

胆振地方中東部：苫小牧市末広町、苫小牧市旭町＊、白老町竹浦、厚真町鹿沼、安平町早来北進＊、むかわ町松風＊

日高地方中部：新冠町北星町＊、新ひだか町静内山手町

日高地方東部：浦河町潮見、様似町栄町＊

十勝地方中部：浦幌町桜町＊

十勝地方南部：十勝大樹町東本通＊

【岩手県】

岩手県内陸北部：盛岡市薮川＊、盛岡市渋民＊、二戸市浄法寺町＊、八幡平市田頭＊、八幡平市野駄＊、滝沢市鵜飼＊

岩手県沿岸北部：久慈市枝成沢

【宮城県】

宮城県北部：登米市迫町＊

▼震度４

【青森県】

青森県三八上北：八戸市島守、七戸町北天間舘、青森南部町沖田面＊、六ヶ所村出戸、十和田市西二番町＊、十和田市西十二番町＊、十和田市奥瀬＊、田子町田子＊、新郷村戸来＊

青森県下北：むつ市大畑町奥薬研、むつ市脇野沢＊、大間町大間＊、風間浦村易国間＊、佐井村長後＊

青森県津軽北部：五所川原市太田、五所川原市相内＊、五所川原市金木町＊、つがる市森田町＊、つがる市車力町＊、平内町東田沢＊、外ヶ浜町平舘＊、青森市花園、青森市中央＊、青森市浪岡＊、今別町今別＊、蓬田村阿弥陀川＊、板柳町板柳＊、中泊町中里＊

青森県津軽南部：弘前市城東中央＊、黒石市市ノ町＊、平川市柏木町＊、鰺ヶ沢町舞戸町鳴戸、鰺ヶ沢町舞戸町小夜＊、藤崎町西豊田＊、藤崎町水木＊、田舎館村田舎館＊

【北海道】

渡島地方東部：函館市美原、函館市大森町＊、函館市川汲町＊、函館市日ノ浜町＊、渡島北斗市中央＊、七飯町桜町、七飯町本町＊、鹿部町宮浜＊、渡島森町砂原＊

石狩地方北部：石狩市花川、石狩市花畔＊、当別町白樺＊

石狩地方南部：千歳市支笏湖温泉＊、恵庭市漁平、恵庭市京町＊、北広島市中の沢＊

空知地方南部：夕張市若菜、岩見沢市５条、岩見沢市鳩が丘＊、岩見沢市北村赤川＊、岩見沢市栗沢町東本町＊、美唄市西５条、三笠市幸町＊、長沼町中央＊、栗山町松風＊、月形町円山公園＊

胆振地方中東部：白老町緑丘＊、厚真町京町＊、安平町追分柏が丘＊、むかわ町穂別＊、室蘭市寿町＊、登別市鉱山、登別市桜木町＊

日高地方中部：新ひだか町静内御園、新ひだか町静内御幸町＊、新ひだか町三石旭町＊

日高地方東部：浦河町野深、浦河町築地＊、えりも町えりも岬＊

十勝地方中部：帯広市東４条、帯広市東６条＊、音更町元町＊、士幌町士幌＊、十勝清水町南４条、芽室町東２条＊、幕別町忠類錦町＊、幕別町本町＊、十勝池田町西１条＊、豊頃町茂岩本町＊

十勝地方南部：十勝大樹町生花＊、中札内村東２条＊、更別村更別＊、広尾町並木通

石狩地方中部：札幌北区太平＊、札幌北区篠路＊、札幌北区新琴似＊、札幌東区元町＊、札幌白石区北郷＊、札幌豊平区月寒東＊、札幌南区石山＊、札幌厚別区もみじ台＊、札幌手稲区前田＊、札幌清田区平岡＊、江別市高砂町、江別市緑町＊

渡島地方西部：知内町重内＊、木古内町木古内＊

檜山地方：上ノ国町大留＊、厚沢部町新町＊、乙部町緑町＊

後志地方東部：留寿都村留寿都＊

空知地方北部：妹背牛町妹背牛＊、秩父別町役場＊

空知地方中部：奈井江町奈井江＊、新十津川町中央＊

上川地方北部：剣淵町仲町＊

上川地方南部：富良野市若松町、中富良野町本町＊

北見地方：北見市公園町、北見市南仲町＊

胆振地方西部：胆振伊達市梅本、胆振伊達市末永町＊、胆振伊達市大滝区本町＊、壮瞥町滝之町＊、洞爺湖町栄町＊、洞爺湖町洞爺町＊

日高地方西部：日高地方日高町門別＊、平取町本町＊、平取町振内＊

十勝地方北部：上士幌町上士幌＊、鹿追町東町＊、新得町２条＊

釧路地方中南部：釧路市阿寒町中央＊、釧路市阿寒町阿寒湖温泉＊、釧路市音別町中園＊、釧路町別保＊、白糠町西１条＊

根室地方北部：標津町北２条＊

【岩手県】

岩手県内陸北部：盛岡市山王町、盛岡市馬場町＊、二戸市福岡、二戸市石切所＊、八幡平市大更、八幡平市叺田＊、葛巻町葛巻元木、葛巻町消防分署＊、岩手町五日市＊、紫波町紫波中央駅前＊、矢巾町南矢幅＊、九戸村伊保内＊

岩手県沿岸北部：久慈市川崎町、久慈市長内町＊、久慈市山形町＊、宮古市五月町＊、宮古市川井＊、宮古市区界＊、宮古市田老＊、山田町八幡町、普代村銅屋＊、野田村野田＊、岩手洋野町種市、岩手洋野町大野＊

岩手県沿岸南部：釜石市中妻町＊

岩手県内陸南部：花巻市石鳥谷町＊、花巻市材木町＊、花巻市東和町＊、北上市柳原町、北上市相去町＊、遠野市青笹町＊、一関市花泉町＊、一関市千厩町＊、一関市室根町＊、奥州市水沢大鐘町、奥州市水沢佐倉河＊、奥州市江刺＊、奥州市前沢＊、奥州市胆沢＊、奥州市衣川＊、金ケ崎町西根＊、平泉町平泉＊

【宮城県】

宮城県北部：登米市中田町、登米市豊里町＊、登米市登米町＊、登米市南方町＊、登米市米山町＊、気仙沼市笹が陣＊、栗原市築館＊、栗原市志波姫＊、栗原市若柳＊、栗原市一迫＊、大崎市古川三日町、大崎市古川旭＊、大崎市松山＊、大崎市田尻＊、涌谷町新町裏、宮城美里町木間塚＊

宮城県南部：角田市角田＊、岩沼市桜＊、丸森町鳥屋＊、亘理町悠里＊

宮城県中部：石巻市大街道南＊、石巻市相野谷＊、石巻市前谷地＊、石巻市桃生町＊、東松島市矢本＊、松島町高城

【秋田県】

秋田県沿岸北部：三種町森岳＊、井川町北川尻＊

秋田県沿岸南部：由利本荘市西目町沼田＊、由利本荘市前郷＊

秋田県内陸北部：鹿角市花輪＊

秋田県内陸南部：横手市大雄＊、大仙市高梨＊

【山形県】

山形県庄内：酒田市飛鳥＊

山形県村山：村山市中央＊、中山町長崎＊

【福島県】

福島県浜通り：双葉町長塚＊

【茨城県】

茨城県北部：常陸太田市金井町＊

▼震度３

【青森県】

青森県下北：佐井村佐井＊

青森県津軽北部：外ヶ浜町三厩＊、中泊町小泊＊

青森県津軽南部：弘前市和田町、弘前市弥生、弘前市賀田＊、弘前市五所＊、平川市碇ヶ関＊、深浦町長慶平、深浦町深浦岡町、深浦町深浦中沢＊、深浦町岩崎＊、西目屋村田代＊、大鰐町大鰐＊

【北海道】

渡島地方東部：渡島北斗市本町＊、渡島森町御幸町、渡島森町上台町＊

石狩地方北部：石狩市聚富、石狩市厚田＊、石狩市浜益＊

空知地方南部：美唄市西３条＊、由仁町新光＊

胆振地方中東部：室蘭市山手町

日高地方中部：新ひだか町静内農屋＊

日高地方東部：えりも町本町、えりも町目黒＊

十勝地方中部：幕別町忠類明和、本別町北２丁目、本別町向陽町＊

十勝地方南部：広尾町白樺通

石狩地方中部：札幌南区川沿＊、札幌中央区北２条、札幌中央区南４条＊、札幌西区琴似＊

渡島地方西部：渡島松前町福山、福島町福島＊

檜山地方：厚沢部町木間内＊、檜山江差町姥神、檜山江差町中歌町＊、今金町今金＊、せたな町北檜山区徳島＊

後志地方東部：ニセコ町中央通＊、真狩村真狩＊、喜茂別町喜茂別＊、京極町京極＊、倶知安町南１条、倶知安町北４条＊

空知地方北部：深川市１条＊、北竜町竜西、北竜町和＊、沼田町沼田＊

空知地方中部：芦別市旭町、芦別市北２条＊、赤平市泉町＊、滝川市大町、滝川市新町＊、砂川市西７条＊、歌志内市本町＊、上砂川町上砂川＊、浦臼町ウラウスナイ＊、雨竜町フシコウリウ＊

上川地方北部：士別市東６条、士別市東３条＊、名寄市風連町＊、和寒町西町＊、美深町西町＊

上川地方南部：富良野市末広町＊、上富良野町大町、南富良野町幾寅、南富良野町役場＊、占冠村中央＊

北見地方：北見市常呂町常呂＊、北見市留辺蘂町栄町＊、北見市端野町二区＊、訓子府町東町＊、置戸町拓殖＊

胆振地方西部：豊浦町大岸＊

日高地方西部：日高地方日高町日高＊、平取町仁世宇

十勝地方北部：新得町トムラウシ＊、足寄町上螺湾、足寄町南１条＊、陸別町陸別＊

釧路地方中南部：釧路市幸町、釧路市黒金町＊、厚岸町尾幌、厚岸町真栄＊、浜中町茶内＊、標茶町川上＊、標茶町塘路＊、鶴居村鶴居東＊

根室地方北部：標津町古多糠、中標津町丸山＊、羅臼町岬町＊

渡島地方北部：八雲町住初町＊、八雲町熊石雲石町＊、長万部町平里＊

後志地方北部：小樽市勝納町、古平町浜町＊、余市町朝日町、余市町浜中町＊、赤井川村赤井川＊

後志地方西部：黒松内町黒松内＊、蘭越町蘭越＊、共和町南幌似＊、岩内町高台、岩内町清住＊

上川地方中部：旭川市宮前１条、旭川市７条＊、鷹栖町南１条＊、東神楽町南１条＊、当麻町３条＊、比布町北町＊、東川町東町＊、美瑛町本町＊、美瑛町忠別＊

留萌地方中北部：羽幌町南町＊

留萌地方南部：留萌市幸町＊、増毛町見晴町＊、増毛町岩尾＊

宗谷地方北部：猿払村浅茅野＊

網走地方：網走市北２条＊、美幌町東３条、津別町幸町＊、斜里町本町、清里町羽衣町＊、小清水町小清水＊、大空町東藻琴＊、大空町女満別西３条＊

紋別地方：紋別市北浜町＊、遠軽町生田原＊、湧別町栄町＊、興部町興部＊

釧路地方北部：弟子屈町美里、弟子屈町弟子屈＊

根室地方中部：別海町常盤、別海町西春別＊、別海町本別海＊

根室地方南部：根室市厚床＊、根室市落石東＊、根室市珸瑤瑁＊

【岩手県】

岩手県内陸北部：葛巻町役場＊、雫石町西根上駒木野

岩手県沿岸北部：宮古市鍬ヶ崎、宮古市長沢、宮古市茂市＊、山田町大沢＊、岩泉町大川＊、岩泉町岩泉＊、田野畑村田野畑、田野畑村役場＊

岩手県沿岸南部：釜石市只越町、大船渡市大船渡町、大船渡市猪川町、大船渡市盛町＊、陸前高田市高田町＊、住田町世田米＊、大槌町上町＊

岩手県内陸南部：花巻市大迫総合支所＊、遠野市宮守町＊、一関市大東町、一関市竹山町＊、一関市東山町＊、一関市藤沢町＊、一関市川崎町＊、西和賀町川尻＊、西和賀町沢内川舟＊、西和賀町沢内太田＊

【宮城県】

宮城県北部：登米市東和町＊、登米市石越町＊、登米市津山町＊、気仙沼市赤岩、気仙沼市本吉町西川内、気仙沼市唐桑町＊、気仙沼市本吉町津谷＊、栗原市鶯沢＊、栗原市花山＊、栗原市瀬峰＊、栗原市高清水＊、栗原市金成＊、大崎市古川大崎、大崎市鳴子＊、大崎市三本木＊、大崎市鹿島台＊、大崎市岩出山＊、宮城美里町北浦＊、色麻町四竈＊、宮城加美町中新田＊、宮城加美町小野田＊、宮城加美町宮崎＊、南三陸町歌津＊

宮城県南部：白石市亘理町＊、仙台空港、名取市増田＊、蔵王町円田＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、宮城川崎町前川＊、山元町浅生原＊

宮城県中部：石巻市泉町、石巻市北上町＊、東松島市小野＊、仙台青葉区大倉、仙台青葉区作並＊、仙台青葉区雨宮＊、仙台青葉区落合＊、仙台宮城野区五輪、仙台宮城野区苦竹＊、仙台若林区遠見塚＊、仙台太白区山田＊、仙台泉区将監＊、富谷市富谷＊、利府町利府＊、大和町吉岡＊、大郷町粕川＊、大衡村大衡＊

【秋田県】

秋田県沿岸北部：三種町鵜川＊、三種町鹿渡＊、能代市緑町、能代市追分町＊、能代市上町＊、能代市二ツ井町上台＊、男鹿市角間崎＊、潟上市昭和大久保＊、潟上市飯田川下虻川＊、潟上市天王＊、藤里町藤琴＊、八峰町峰浜目名潟＊、五城目町西磯ノ目、八郎潟町大道＊、大潟村中央＊

秋田県沿岸南部：由利本荘市石脇、由利本荘市桜小路＊、由利本荘市鳥海町伏見＊、由利本荘市岩城内道川＊、由利本荘市東由利老方＊、由利本荘市矢島町矢島町＊、由利本荘市岩谷町＊、秋田市山王、秋田市雄和女米木、秋田市八橋運動公園＊、秋田市河辺和田＊、秋田市雄和新波＊、にかほ市平沢＊、にかほ市金浦＊、にかほ市象潟町浜ノ田＊

秋田県内陸北部：大館市比内町味噌内、大館市桜町＊、大館市比内町扇田＊、大館市早口＊、北秋田市花園町、北秋田市阿仁水無＊、北秋田市米内沢＊、北秋田市新田目＊、小坂町小坂砂森＊、上小阿仁村小沢田＊

秋田県内陸南部：横手市雄物川町今宿、横手市安田柳堤地内＊、横手市中央町＊、横手市増田町増田＊、横手市大森町＊、横手市山内土渕＊、横手市平鹿町浅舞＊、横手市十文字町＊、大仙市協和境唐松岳＊、大仙市刈和野＊、大仙市北長野＊、大仙市南外＊、大仙市太田町太田＊、大仙市大曲花園町＊、大仙市神宮寺＊、湯沢市沖鶴、湯沢市寺沢＊、湯沢市川連町＊、湯沢市佐竹町＊、湯沢市横堀＊、仙北市角館町中菅沢、仙北市西木町上桧木内＊、仙北市角館町小勝田＊、仙北市田沢湖田沢＊、仙北市田沢湖生保内宮ノ後＊、仙北市西木町上荒井＊、秋田美郷町六郷東根、秋田美郷町土崎＊、羽後町西馬音内＊、東成瀬村田子内＊

【山形県】

山形県庄内：酒田市亀ケ崎、酒田市宮野浦＊、酒田市山田＊、酒田市観音寺＊、酒田市本町＊、鶴岡市馬場町、鶴岡市道田町＊、鶴岡市藤島＊、三川町横山＊、庄内町狩川＊、庄内町余目＊、遊佐町遊佐、遊佐町小原田、遊佐町舞鶴＊

山形県村山：寒河江市西根＊、寒河江市中央＊、上山市河崎＊、天童市老野森＊、東根市中央＊、尾花沢市若葉町＊、山辺町緑ケ丘＊、河北町西里、河北町役場＊、大江町左沢＊、大石田町緑町＊

山形県最上：新庄市東谷地田町、新庄市堀端町＊、新庄市住吉町＊、最上町向町＊、舟形町舟形＊、真室川町新町＊、大蔵村清水＊、鮭川村佐渡＊

山形県置賜：米沢市アルカディア、米沢市林泉寺＊、南陽市三間通＊、高畠町高畠＊、山形川西町上小松＊、白鷹町荒砥＊、飯豊町椿＊

【福島県】

福島県浜通り：いわき市小名浜、いわき市平四ツ波＊、いわき市錦町＊、いわき市平梅本＊、相馬市中村＊、南相馬市原町区三島町、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市原町区本町＊、南相馬市鹿島区西町＊、南相馬市小高区＊、楢葉町北田＊、富岡町本岡＊、大熊町野上＊、大熊町大川原＊、浪江町幾世橋、新地町谷地小屋＊

福島県中通り：福島市花園町、福島市桜木町＊、福島市五老内町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、郡山市湖南町＊、白河市東＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市岩瀬支所＊、須賀川市八幡町＊、二本松市針道＊、田村市大越町＊、田村市滝根町＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市前川原＊、桑折町谷地＊、国見町藤田＊、大玉村玉井＊、鏡石町不時沼＊、天栄村下松本＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、矢吹町一本木＊、玉川村小高＊、古殿町松川新桑原＊

福島県会津：猪苗代町下園＊、会津坂下町市中三番甲＊、会津美里町新鶴庁舎＊

【茨城県】

茨城県北部：笠間市中央＊、ひたちなか市東石川＊、常陸大宮市北町＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、小美玉市上玉里＊、茨城町小堤＊

茨城県南部：土浦市常名、土浦市田中＊、土浦市藤沢＊、茨城古河市仁連＊、茨城古河市下大野＊、石岡市柿岡、石岡市八郷＊、石岡市石岡＊、下妻市鬼怒＊、常総市新石下＊、常総市水海道諏訪町＊、取手市井野＊、取手市藤代＊、つくば市天王台＊、筑西市舟生、稲敷市結佐＊、桜川市真壁＊、神栖市溝口＊、つくばみらい市加藤＊、つくばみらい市福田＊、阿見町中央＊、河内町源清田＊

【栃木県】

栃木県北部：大田原市湯津上＊、那須町寺子＊

栃木県南部：栃木市藤岡町藤岡＊、栃木市岩舟町静＊、高根沢町石末＊、栃木那珂川町小川＊

【群馬県】

群馬県南部：館林市上三林町＊、館林市城町＊、群馬明和町新里＊、邑楽町中野＊

【埼玉県】

埼玉県北部：熊谷市大里＊、行田市本丸＊、加須市三俣＊、加須市北川辺＊、加須市大利根＊、鴻巣市吹上富士見＊、久喜市青葉＊、久喜市菖蒲＊、久喜市栗橋＊、久喜市鷲宮＊

埼玉県南部：さいたま大宮区天沼町＊、さいたま中央区下落合＊、さいたま緑区中尾＊、川口市中青木分室＊、春日部市粕壁＊、春日部市金崎＊、春日部市谷原新田＊、幸手市東＊、吉川市きよみ野＊、川島町下八ツ林＊、宮代町笠原＊、松伏町松伏＊

【千葉県】

千葉県北東部：香取市役所＊、香取市羽根川＊、白子町関＊

千葉県北西部：千葉中央区中央港、市川市本行徳＊、船橋市湊町＊、松戸市西馬橋＊、野田市東宝珠花＊、浦安市日の出、浦安市猫実＊、印西市大森＊、印西市笠神＊

千葉県南部：館山市北条＊、鋸南町下佐久間＊

【東京都】

東京都２３区：東京墨田区東向島＊、東京江東区越中島＊、東京江東区亀戸＊、東京荒川区荒川＊、東京荒川区東尾久＊、東京足立区神明南＊、東京足立区伊興＊、東京江戸川区中央、東京江戸川区船堀＊

【神奈川県】

神奈川県東部：横浜西区みなとみらい＊、横浜中区山下町＊、横浜中区山吹町＊、横浜中区日本大通＊、二宮町中里＊

【新潟県】

新潟県下越：新発田市住田＊、村上市岩船駅前＊

【山梨県】

山梨県東部・富士五湖：忍野村忍草＊

▼震度２

【北海道】

石狩地方中部：札幌南区定山渓温泉＊

渡島地方西部：渡島松前町清部

檜山地方：上ノ国町湯ノ岱＊、上ノ国町小砂子＊、せたな町北檜山区豊岡、せたな町瀬棚区本町＊、せたな町瀬棚区北島歌＊

上川地方北部：士別市朝日町、名寄市大通、名寄市西５条＊、美深町仁宇布＊、下川町北町＊、音威子府村音威子府＊、上川中川町中川＊、幌加内町平和＊、幌加内町朱鞠内＊

北見地方：北見市常呂町東浜、北見市留辺蘂町温根湯温泉、北見市留辺蘂町富士見＊

釧路地方中南部：浜中町湯沸

根室地方北部：標津町薫別＊、中標津町養老牛、羅臼町春日、羅臼町緑町＊

渡島地方北部：八雲町上の湯

後志地方北部：小樽市花園町＊、積丹町美国町＊、積丹町余別町＊、仁木町西町＊

後志地方西部：島牧村江ノ島、島牧村泊＊、寿都町新栄、寿都町渡島＊、泊村茅沼村＊

上川地方中部：愛別町南町＊、上川地方上川町越路、上川地方上川町花園町＊、上川地方上川町清川＊

留萌地方中北部：羽幌町南３条、苫前町旭＊、初山別村有明、初山別村初山別＊、遠別町本町＊、天塩町川口＊

留萌地方南部：留萌市大町、小平町鬼鹿＊、小平町達布＊

宗谷地方北部：稚内市沼川＊、豊富町西６条＊、幌延町宮園町＊

網走地方：網走市台町、斜里町ウトロ香川＊

紋別地方：紋別市南が丘町、遠軽町丸瀬布金湧山、遠軽町学田＊、遠軽町白滝＊、湧別町上湧別＊、雄武町雄武

釧路地方北部：弟子屈町サワンチサップ＊

根室地方南部：根室市弥栄、根室市豊里、根室市牧の内＊

北海道奥尻島：奥尻町奥尻＊

宗谷地方南部：浜頓別町クッチャロ＊、中頓別町中頓別＊、宗谷枝幸町歌登東町＊

北海道利尻礼文：利尻富士町鬼脇

【宮城県】

宮城県北部：南三陸町志津川

宮城県南部：丸森町上滝、七ヶ宿町関＊、柴田町船岡

宮城県中部：石巻市大瓜、石巻市鮎川浜＊、石巻市雄勝町＊、塩竈市今宮町＊、多賀城市中央＊、七ヶ浜町東宮浜＊、女川町女川＊

【秋田県】

秋田県沿岸北部：三種町ことおか中央公園＊、男鹿市男鹿中、男鹿市船川＊、八峰町八森木戸の沢＊

秋田県内陸南部：湯沢市皆瀬＊、仙北市田沢湖生保内上清水＊

【山形県】

山形県庄内：酒田市飛島、鶴岡市温海川、鶴岡市上山添＊、鶴岡市羽黒町＊、鶴岡市下名川＊、庄内町清川＊

山形県村山：山形市緑町、山形市薬師町＊、山形市旅篭町＊、西川町海味＊、山形朝日町宮宿＊

山形県最上：大蔵村肘折＊、山形金山町中田、山形金山町金山＊、戸沢村古口＊

山形県置賜：米沢市駅前、米沢市金池＊、白鷹町黒鴨、飯豊町上原＊、長井市本町＊、山形小国町岩井沢、山形小国町小国小坂町＊

【福島県】

福島県浜通り：いわき市三和町、南相馬市鹿島区栃窪、福島広野町下北迫大谷地原＊、福島広野町下北迫苗代替＊、川内村下川内、川内村上川内小山平＊、川内村上川内早渡＊、葛尾村落合落合＊、飯舘村伊丹沢＊

福島県中通り：福島市飯野町＊、白河市郭内、白河市新白河＊、白河市表郷＊、白河市大信＊、白河市八幡小路＊、須賀川市長沼支所＊、二本松市金色＊、二本松市油井＊、二本松市小浜＊、田村市船引町、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、福島伊達市梁川町＊、福島伊達市霊山町＊、福島伊達市月舘町＊、大玉村南小屋、本宮市本宮＊、本宮市白岩＊、川俣町五百田＊、西郷村熊倉＊、棚倉町棚倉中居野、棚倉町棚倉舘ヶ丘＊、矢祭町戸塚＊、矢祭町東舘＊、塙町塙＊、鮫川村赤坂中野＊、石川町長久保＊、平田村永田＊、浅川町浅川＊、三春町大町＊、小野町中通＊、小野町小野新町＊

福島県会津：猪苗代町城南、会津美里町本郷庁舎＊、会津美里町高田庁舎＊、会津若松市材木町、会津若松市北会津町＊、会津若松市河東町＊、会津若松市東栄町＊、喜多方市松山町＊、喜多方市熱塩加納町＊、喜多方市高郷町＊、喜多方市御清水＊、喜多方市塩川町＊、喜多方市山都町＊、南会津町田島、北塩原村北山＊、西会津町野沢、西会津町登世島＊、磐梯町磐梯＊、湯川村清水田＊、柳津町柳津＊

【茨城県】

茨城県北部：常陸太田市町田町＊、常陸太田市高柿町＊、笠間市石井＊、笠間市下郷＊、笠間市笠間＊、ひたちなか市山ノ上町、ひたちなか市南神敷台＊、常陸大宮市中富町、常陸大宮市上小瀬＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市野口＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、水戸市金町、水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、水戸市栗崎町＊、日立市助川小学校＊、日立市十王町友部＊、高萩市安良川＊、高萩市本町＊、北茨城市磯原町＊、北茨城市中郷町＊、大洗町磯浜町＊、城里町石塚＊、城里町阿波山＊、東海村東海＊、大子町池田＊

茨城県南部：茨城古河市長谷町＊、石岡市若宮＊、下妻市本城町＊、取手市寺田＊、つくば市研究学園＊、つくば市小茎＊、筑西市門井＊、筑西市海老ヶ島＊、稲敷市江戸崎甲＊、稲敷市役所＊、稲敷市伊佐津＊、稲敷市須賀津＊、桜川市岩瀬＊、桜川市羽田＊、神栖市波崎＊、結城市中央町＊、龍ケ崎市役所＊、牛久市中央＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、潮来市堀之内、潮来市辻＊、守谷市大柏＊、坂東市岩井、坂東市馬立＊、坂東市役所＊、坂東市山＊、かすみがうら市大和田＊、かすみがうら市上土田＊、行方市玉造＊、行方市麻生＊、行方市山田＊、鉾田市鉾田、鉾田市汲上＊、鉾田市造谷＊、美浦村受領＊、八千代町菅谷＊、五霞町小福田＊、境町旭町＊、利根町布川

【栃木県】

栃木県北部：大田原市黒羽田町、大田原市本町＊、日光市芹沼＊、矢板市本町＊、那須塩原市蟇沼、那須塩原市鍋掛＊、那須塩原市共墾社＊、那須塩原市あたご町＊、那須塩原市塩原庁舎＊、塩谷町玉生＊

栃木県南部：栃木市旭町、栃木市大平町富田＊、栃木市西方町本城＊、栃木市万町＊、栃木市都賀町原宿＊、宇都宮市明保野町、宇都宮市塙田＊、宇都宮市旭＊、宇都宮市中里町＊、宇都宮市中岡本町＊、足利市大正町＊、佐野市葛生東＊、佐野市高砂町＊、佐野市田沼町＊、鹿沼市晃望台＊、小山市神鳥谷＊、小山市中央町＊、真岡市田町＊、真岡市荒町＊、真岡市石島＊、栃木さくら市氏家＊、栃木さくら市喜連川＊、那須烏山市神長、那須烏山市大金＊、那須烏山市役所＊、下野市田中＊、下野市笹原＊、下野市大松山＊、上三川町しらさぎ＊、益子町益子、茂木町北高岡天矢場＊、茂木町茂木＊、市貝町市塙＊、芳賀町祖母井＊、壬生町壬生甲＊、野木町丸林＊

【群馬県】

群馬県南部：前橋市駒形町＊、前橋市堀越町＊、前橋市粕川町＊、前橋市鼻毛石町＊、高崎市高松町＊、高崎市箕郷町＊、高崎市新町＊、高崎市吉井町吉井川＊、桐生市錦町、桐生市元宿町＊、伊勢崎市今泉町＊、伊勢崎市西久保町＊、伊勢崎市境＊、伊勢崎市東町＊、太田市西本町＊、太田市浜町＊、太田市粕川町＊、太田市新田金井町＊、太田市大原町＊、渋川市赤城町＊、安中市安中＊、玉村町下新田＊、板倉町板倉、千代田町赤岩＊、大泉町日の出＊

群馬県北部：沼田市西倉内町

【埼玉県】

埼玉県北部：熊谷市桜町、熊谷市宮町＊、熊谷市妻沼＊、熊谷市江南＊、行田市南河原＊、加須市騎西＊、鴻巣市中央＊、鴻巣市川里＊、久喜市下早見、本庄市児玉町、本庄市本庄＊、東松山市松葉町＊、羽生市東＊、深谷市花園＊、深谷市普済寺＊、深谷市仲町＊、深谷市菅沼＊、滑川町福田＊、吉見町下細谷＊、鳩山町大豆戸、埼玉美里町木部＊、埼玉神川町植竹＊、上里町七本木＊

埼玉県南部：さいたま大宮区大門＊、川口市三ツ和＊、川口市安行領家＊、さいたま西区指扇＊、さいたま北区宮原＊、さいたま見沼区堀崎＊、さいたま桜区道場＊、さいたま浦和区高砂、さいたま浦和区常盤＊、さいたま南区別所＊、川越市旭町、川越市新宿町＊、所沢市北有楽町＊、所沢市並木＊、狭山市入間川＊、上尾市本町＊、草加市中央＊、越谷市越ヶ谷＊、蕨市中央＊、戸田市上戸田＊、入間市豊岡＊、朝霞市本町＊、志木市中宗岡＊、和光市広沢＊、新座市野火止＊、桶川市泉＊、北本市本町＊、八潮市中央＊、富士見市鶴馬＊、三郷市中央＊、蓮田市黒浜＊、坂戸市千代田＊、鶴ヶ島市三ツ木＊、日高市南平沢＊、ふじみ野市福岡＊、ふじみ野市大井＊、伊奈町中央＊、埼玉三芳町藤久保＊、毛呂山町中央＊、杉戸町清地＊

【千葉県】

千葉県北東部：香取市佐原平田、香取市佐原諏訪台＊、香取市仁良＊、香取市岩部＊、銚子市川口町、銚子市若宮町＊、茂原市道表＊、東金市東新宿、東金市日吉台＊、東金市東岩崎＊、旭市南堀之内＊、旭市高生＊、旭市萩園＊、旭市ニ＊、匝瑳市八日市場ハ＊、匝瑳市今泉＊、山武市松尾町富士見台、山武市蓮沼ニ＊、山武市埴谷＊、山武市殿台＊、山武市蓮沼ハ＊、山武市松尾町五反田＊、大網白里市大網＊、神崎町神崎本宿＊、多古町多古、東庄町笹川＊、九十九里町片貝＊、芝山町小池＊、横芝光町宮川＊、横芝光町栗山＊、一宮町一宮、睦沢町下之郷＊、長生村本郷＊、長柄町桜谷＊、長南町総合グラウンド、長南町長南＊

千葉県北西部：市川市大町＊、市川市八幡＊、松戸市根本＊、野田市鶴奉＊、印西市美瀬＊、千葉花見川区花島町＊、千葉稲毛区園生町＊、千葉若葉区小倉台＊、千葉緑区おゆみ野＊、千葉美浜区ひび野、千葉美浜区稲毛海岸＊、成田国際空港、成田市名古屋、成田市中台＊、成田市役所＊、成田市猿山＊、成田市松子＊、千葉佐倉市海隣寺町＊、習志野市鷺沼＊、柏市旭町、柏市柏＊、柏市大島田＊、市原市姉崎＊、市原市国分寺台中央＊、流山市平和台＊、八千代市大和田新田＊、我孫子市我孫子＊、鎌ケ谷市新鎌ケ谷＊、四街道市鹿渡＊、八街市八街＊、白井市復＊、富里市七栄＊、酒々井町中央台＊、栄町安食台＊

千葉県南部：館山市長須賀、木更津市太田、木更津市富士見＊、鴨川市八色、鴨川市横渚＊、君津市久留里市場＊、君津市久保＊、富津市下飯野＊、袖ケ浦市坂戸市場＊、南房総市上堀、南房総市富浦町青木＊、南房総市岩糸＊、南房総市和田町＊、南房総市谷向＊、南房総市千倉町瀬戸＊、いすみ市大原＊、いすみ市岬町長者＊、いすみ市弥正＊、大多喜町大多喜＊

【東京都】

東京都２３区：東京墨田区横川、東京墨田区吾妻橋＊、東京江東区青海、東京江東区東陽＊、東京江東区森下＊、東京江東区枝川＊、東京足立区中央本町＊、東京足立区千住中居町＊、東京江戸川区鹿骨＊、東京千代田区大手町、東京千代田区富士見＊、東京千代田区麹町＊、東京中央区築地＊、東京中央区日本橋兜町＊、東京中央区勝どき＊、東京港区海岸、東京港区芝公園＊、東京港区南青山＊、東京港区白金＊、東京新宿区西新宿、東京新宿区上落合＊、東京新宿区歌舞伎町＊、東京新宿区百人町＊、東京文京区スポーツセンタ＊、東京文京区本郷＊、東京文京区大塚＊、東京台東区東上野＊、東京台東区千束＊、東京品川区広町＊、東京品川区北品川＊、東京品川区平塚＊、東京目黒区中央町＊、東京国際空港、東京大田区蒲田＊、東京大田区大森東＊、東京大田区本羽田＊、東京大田区多摩川＊、東京世田谷区世田谷＊、東京世田谷区三軒茶屋＊、東京世田谷区中町＊、東京世田谷区成城＊、東京渋谷区宇田川町＊、東京渋谷区本町＊、東京中野区中野＊、東京中野区江古田＊、東京中野区中央＊、東京杉並区阿佐谷、東京杉並区桃井＊、東京杉並区高井戸＊、東京豊島区南池袋＊、東京北区西ヶ原＊、東京北区赤羽南＊、東京板橋区高島平＊、東京板橋区板橋＊、東京板橋区相生町＊、東京練馬区豊玉北＊、東京練馬区東大泉＊、東京練馬区光が丘＊、東京葛飾区立石＊、東京葛飾区金町＊

東京都多摩東部：八王子市堀之内＊、八王子市石川町＊、武蔵野市緑町＊、武蔵野市吉祥寺東町＊、三鷹市新川＊、東京府中市朝日町＊、調布市小島町＊、調布市西つつじヶ丘＊、町田市忠生＊、町田市森野＊、町田市本町田＊、小金井市本町＊、小平市小川町＊、日野市神明＊、東村山市本町＊、東村山市美住町＊、国分寺市並木町、国分寺市泉町＊、国立市富士見台＊、狛江市和泉本町＊、東大和市中央＊、清瀬市中里＊、清瀬市中清戸＊、東久留米市本町＊、多摩市関戸＊、多摩市鶴牧＊、稲城市東長沼＊、西東京市中町＊、瑞穂町箱根ヶ崎＊

【神奈川県】

神奈川県東部：横浜西区浜松町＊、横浜中区山手町、横浜鶴見区鶴見＊、横浜鶴見区馬場＊、横浜鶴見区末広町＊、横浜神奈川区神大寺＊、横浜神奈川区広台太田町＊、横浜保土ケ谷区上菅田町＊、横浜磯子区洋光台＊、横浜金沢区白帆＊、横浜金沢区寺前＊、横浜港北区大倉山＊、横浜港北区日吉本町＊、横浜港北区綱島西＊、横浜戸塚区平戸町＊、横浜戸塚区戸塚町＊、横浜戸塚区鳥が丘＊、横浜港南区野庭町＊、横浜港南区丸山台北部＊、横浜旭区今宿東町＊、横浜旭区上白根町＊、横浜旭区川井宿町＊、横浜緑区十日市場町＊、横浜緑区鴨居＊、横浜瀬谷区中屋敷＊、横浜瀬谷区三ツ境＊、横浜栄区小菅ケ谷＊、横浜泉区岡津町＊、横浜泉区和泉中央北＊、横浜青葉区鴨志田町＊、横浜都筑区池辺町＊、川崎川崎区宮前町＊、川崎川崎区千鳥町＊、川崎川崎区中島＊、川崎幸区戸手本町＊、川崎中原区小杉陣屋町、川崎中原区小杉町＊、川崎高津区下作延＊、川崎多摩区登戸＊、川崎宮前区宮前平＊、川崎宮前区野川＊、川崎麻生区万福寺＊、川崎麻生区片平＊、横須賀市光の丘、平塚市浅間町＊、鎌倉市御成町＊、藤沢市朝日町＊、藤沢市大庭＊、藤沢市打戻＊、藤沢市長後＊、藤沢市辻堂西海岸＊、茅ヶ崎市茅ヶ崎、大和市下鶴間＊、海老名市大谷＊、座間市相武台＊、綾瀬市深谷中＊、寒川町宮山＊

神奈川県西部：小田原市荻窪＊、厚木市中町＊、厚木市下津古久＊、伊勢原市伊勢原＊、南足柄市関本＊、中井町比奈窪＊、神奈川大井町金子＊、松田町松田惣領＊、湯河原町中央

【新潟県】

新潟県下越：新発田市本町＊、新発田市乙次＊、新発田市中央町＊、新発田市真野原外＊、村上市片町＊、村上市三之町＊、村上市山口＊、村上市府屋＊、村上市岩沢＊、新潟北区東栄町＊、新潟空港、新潟東区下木戸＊、新潟中央区美咲町、新潟中央区新潟市役所＊、新潟江南区泉町＊、新潟秋葉区程島、新潟秋葉区新津東町＊、新潟南区白根＊、新潟西区寺尾東＊、新潟西蒲区役所、新潟西蒲区巻甲＊、燕市秋葉町＊、燕市吉田西太田＊、燕市分水桜町＊、五泉市太田＊、阿賀野市岡山町＊、阿賀野市山崎＊、阿賀野市姥ヶ橋＊、阿賀野市かがやき＊、胎内市新和町、胎内市大川町＊、胎内市黒川＊、聖籠町諏訪山＊、弥彦村矢作＊、阿賀町鹿瀬＊、阿賀町豊川＊、阿賀町津川＊、関川村下関＊

新潟県上越：上越市頸城区百間町＊、上越市三和区井ノ口＊

新潟県中越：長岡市上岩井＊、長岡市小島谷＊、長岡市山古志竹沢＊、長岡市寺泊敦ケ曽根＊、長岡市中之島＊、長岡市与板町与板＊、三条市西裏館＊、三条市荻堀＊、三条市新堀＊、加茂市幸町＊、見附市昭和町＊、南魚沼市六日町、田上町原ケ崎新田＊、刈羽村割町新田＊

新潟県佐渡：佐渡市両津湊＊、佐渡市千種＊、佐渡市河原田本町＊

【山梨県】

山梨県東部・富士五湖：富士吉田市上吉田＊、富士吉田市下吉田＊、山中湖村山中＊、富士河口湖町船津、富士河口湖町勝山＊、富士河口湖町役場＊

山梨県中・西部：甲府市飯田、甲府市相生＊、甲府市下曽根町＊、南アルプス市鮎沢＊、南アルプス市寺部＊、山梨北杜市明野町＊、山梨北杜市長坂町＊、山梨北杜市役所＊、甲斐市下今井＊、甲斐市島上条＊、笛吹市一宮町末木＊、笛吹市八代町南＊、笛吹市役所＊、笛吹市春日居町寺本＊、甲州市塩山上於曽＊、甲州市役所＊、甲州市勝沼町勝沼＊、中央市大鳥居＊、中央市成島＊、中央市臼井阿原＊、市川三郷町六郷支所＊、富士川町鰍沢＊、昭和町押越＊

【長野県】

長野県中部：諏訪市湖岸通り、諏訪市高島＊、佐久市中込＊、長野南牧村海ノ口＊、軽井沢町追分、御代田町役場＊

【静岡県】

静岡県伊豆：伊豆の国市長岡＊、松崎町宮内＊、西伊豆町宇久須＊

静岡県東部：沼津市御幸町＊、沼津市高島本町＊、富士市吉永＊、御殿場市萩原、御殿場市茱萸沢＊、小山町須走＊

静岡県中部：静岡清水区千歳町

▼震度１

【北海道】

檜山地方：せたな町大成区都＊

後志地方北部：積丹町日司町

宗谷地方北部：稚内市恵北、稚内市開運

紋別地方：滝上町旭町＊、西興部村西興部＊

北海道奥尻島：奥尻町松江

宗谷地方南部：宗谷枝幸町岬町、宗谷枝幸町本町、宗谷枝幸町栄町＊、宗谷枝幸町風烈布＊

【山形県】

山形県庄内：鶴岡市温海＊

【福島県】

福島県中通り：天栄村湯本支所＊、古殿町松川横川

福島県会津：南会津町界＊、柳津町大成沢、下郷町高陦＊、福島金山町川口＊

【茨城県】

茨城県北部：常陸太田市町屋町、常陸大宮市高部＊、日立市役所＊

【栃木県】

栃木県北部：日光市瀬川、日光市中宮祠、日光市鬼怒川温泉大原＊、日光市足尾町中才＊、那須塩原市中塩原＊

栃木県南部：栃木那珂川町馬頭＊、佐野市中町＊、鹿沼市今宮町＊

【群馬県】

群馬県南部：前橋市昭和町、前橋市大手町＊、前橋市富士見町＊、高崎市倉渕町＊、高崎市足門町＊、高崎市下室田＊、桐生市黒保根町＊、桐生市新里町＊、渋川市有馬＊、渋川市石原＊、渋川市北橘町＊、渋川市吹屋＊、渋川市村上＊、渋川市伊香保町＊、富岡市七日市、富岡市妙義町＊、みどり市笠懸町＊、みどり市大間々町＊、榛東村新井＊、吉岡町下野田＊、甘楽町小幡＊

群馬県北部：沼田市下久屋町＊、沼田市白沢町＊、中之条町中之条町＊、群馬高山村中山＊、東吾妻町原町、東吾妻町奥田＊、群馬昭和村糸井＊、みなかみ町後閑＊

【埼玉県】

埼玉県北部：嵐山町杉山＊、ときがわ町桃木＊、ときがわ町玉川＊、東秩父村御堂＊、寄居町寄居＊

埼玉県南部：飯能市双柳＊、飯能市名栗＊、越生町越生＊

埼玉県秩父：秩父市上町、秩父市近戸町＊、秩父市吉田＊、秩父市荒川＊、秩父市熊木町＊、横瀬町横瀬＊、皆野町皆野＊、小鹿野町役場両神庁舎＊、小鹿野町小鹿野＊

【千葉県】

千葉県北東部：銚子市小畑新町

千葉県南部：鴨川市内浦、勝浦市墨名

【東京都】

東京都多摩東部：八王子市大横町、立川市泉町＊、昭島市田中町＊、福生市福生＊、武蔵村山市本町＊、羽村市緑ヶ丘＊

東京都多摩西部：青梅市東青梅、青梅市日向和田＊、あきる野市伊奈＊

伊豆大島：伊豆大島町元町

新島：東京利島村東山

【神奈川県】

神奈川県東部：横須賀市坂本町＊、三浦市三崎町＊

神奈川県西部：秦野市曽屋、秦野市平沢＊、山北町山北＊

【新潟県】

新潟県下越：村上市塩町、村上市寒川＊、五泉市村松乙、五泉市愛宕甲＊、阿賀野市畑江、阿賀町白崎＊

新潟県上越：上越市大手町、上越市木田＊、上越市牧区柳島＊、上越市柿崎区柿崎＊、上越市大潟区土底浜＊、上越市吉川区原之町＊、上越市中郷区藤沢＊、上越市清里区荒牧＊、上越市板倉区針＊、糸魚川市一の宮

新潟県中越：長岡市幸町、長岡市千手＊、長岡市浦＊、長岡市小国町法坂＊、長岡市東川口＊、長岡市中央公園＊、南魚沼市塩沢庁舎＊、柏崎市西山町池浦＊、柏崎市高柳町岡野町＊、柏崎市日石町＊、小千谷市城内、小千谷市旭町＊、十日町市下条＊、十日町市千歳町＊、十日町市松代＊、十日町市水口沢＊、十日町市松之山＊、出雲崎町米田、出雲崎町川西＊

新潟県佐渡：佐渡市畑野＊、佐渡市真野新町＊、佐渡市赤泊＊、佐渡市両津支所＊、佐渡市新穂瓜生屋＊、佐渡市小木町＊

【山梨県】

山梨県東部・富士五湖：富士河口湖町本栖＊、富士河口湖町長浜＊、大月市御太刀＊、大月市役所＊、上野原市四方津、上野原市秋山＊、上野原市役所＊、道志村釜之前＊、西桂町小沼＊、鳴沢村役場＊、小菅村小菅小学校＊

山梨県中・西部：南アルプス市飯野＊、南アルプス市小笠原＊、山梨北杜市健康ランド須玉＊、山梨北杜市高根町＊、山梨北杜市武川町＊、山梨北杜市白州町＊、山梨北杜市大泉町＊、山梨北杜市小淵沢町＊、甲斐市篠原＊、笛吹市境川町藤垈＊、笛吹市御坂町夏目原＊、甲州市塩山下於曽、市川三郷町上野＊、市川三郷町役場＊、富士川町天神中条＊、韮崎市水神＊、早川町薬袋＊、身延町大磯小磯、身延町役場＊、山梨南部町内船＊

【長野県】

長野県中部：佐久市臼田＊、佐久市甲＊、軽井沢町長倉＊、松本市寿＊、上田市築地、岡谷市幸町＊、小諸市小諸消防署＊、小諸市文化センター＊、茅野市葛井公園＊、東御市県＊、東御市大日向＊、長野川上村大深山＊、立科町芦田＊、富士見町落合＊、原村役場＊

長野県北部：長野市箱清水、長野市戸隠＊、長野市豊野町豊野＊、中野市豊津＊、飯山市飯山福寿町＊、千曲市杭瀬下＊、木島平村往郷＊、飯綱町芋川＊、栄村北信＊

長野県南部：飯田市高羽町、飯田市大久保町＊、飯島町飯島、松川町元大島＊、木曽町開田高原西野＊

【静岡県】

静岡県伊豆：伊豆の国市田京＊、松崎町江奈＊、西伊豆町仁科＊、熱海市網代、伊東市大原、伊豆市中伊豆グラウンド、東伊豆町奈良本＊、函南町平井＊

静岡県東部：沼津市西間門＊、沼津市原＊、富士市本市場＊、富士市永田町＊、富士市岩渕＊、富士市大淵＊、御殿場市竈＊、小山町藤曲＊、三島市東本町、三島市大社町＊、富士宮市弓沢町、富士宮市野中＊、富士宮市猪之頭＊、裾野市佐野＊、静岡清水町堂庭＊、長泉町中土狩＊

静岡県中部：静岡清水区谷津＊、静岡葵区追手町県庁＊、静岡葵区追手町市役所＊、静岡駿河区用宗＊、焼津市石津＊、藤枝市岡部町岡部＊、牧之原市静波＊

静岡県西部：浜松中央区流通元町＊、浜松中央区雄踏＊、浜松中央区江之島町＊、磐田市見付＊、磐田市国府台＊、磐田市福田＊、磐田市岡＊、掛川市三俣＊、掛川市長谷＊、袋井市新屋、袋井市浅名＊、御前崎市池新田＊、静岡菊川市赤土＊

【石川県】

石川県能登：輪島市鳳至町、能登町宇出津

【福井県】

福井県嶺南：福井若狭町中央＊

【岐阜県】

岐阜県美濃東部：中津川市かやの木町

岐阜県美濃中西部：海津市平田町＊、輪之内町四郷＊

【愛知県】

愛知県西部：名古屋千種区日和町、名古屋北区萩野通＊、名古屋昭和区阿由知通＊、名古屋瑞穂区塩入町＊、名古屋熱田区一番＊、名古屋港区春田野＊、名古屋港区善進本町＊、名古屋守山区西新＊、知立市弘法＊、愛西市稲葉町、愛西市石田町＊、愛西市江西町＊、弥富市神戸＊、愛知みよし市三好町＊、東郷町春木＊、蟹江町蟹江本町＊、飛島村竹之郷＊、東浦町緒川＊

【三重県】

三重県北部：桑名市中央町＊、木曽岬町西対海地＊、川越町豊田一色＊

【兵庫県】

兵庫県北部：豊岡市桜町