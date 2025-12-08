【地震】愛知県、岐阜県、三重県で震度1 青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震 津波警報発表
2025年12月8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が発生しました。愛知県、岐阜県、三重県内で震度1の揺れが観測されています。
最大震度6強を観測したのは青森県です。津波警報（津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。
震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はM7.6と推定されます。
愛知県【震度1】 名古屋千種区 名古屋北区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋港区 名古屋守山区 知立市 愛西市 弥富市 愛知みよし市 東郷町 蟹江町 飛島村 東浦町
岐阜県【震度1】 中津川市 海津市 輪之内町
三重県【震度1】 桑名市 木曽岬町 川越町
全国で震度5弱以上を観測した地域は以下です。【震度6強】 青森県：八戸市 【震度6弱】 青森県：おいらせ町 階上町 【震度5強】 青森県：野辺地町 七戸町 東北町 五戸町 青森南部町 むつ市 東通村 北海道：函館市 岩手県：軽米町 一戸町 【震度5弱】 青森県：三沢市 六戸町 横浜町 六ヶ所村 三戸町 五所川原市 つがる市 平内町 外ヶ浜町 鶴田町 北海道：新篠津村 千歳市 南幌町 苫小牧市 白老町 厚真町 安平町 むかわ町 新冠町 新ひだか町 浦河町 様似町 浦幌町 十勝大樹町 岩手県：盛岡市 二戸市 八幡平市 滝沢市 久慈市 宮城県：登米市
