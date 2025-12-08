動画あり】横手市などでも震度４観測 青森県東方沖震源地震 秋田県内詳細震度情報
8日夜遅く、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県で最大震度6強の揺れを観測しました。県内でも由利本荘市、鹿角市、横手市、それに大仙市で震度4などを観測しています。
気象庁によりますと8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ50キロで地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定されています。
この地震で青森県八戸市で最大震度6強の揺れを観測しました。青森県太平洋沿岸と岩手県、それに北海道太平洋中部に津波警報が出されています。また、北海道太平洋沿岸東部と西部青森県日本海沿岸、宮城県、福島県に津波注意報が発表されました。
以下秋田県内各地の震度
震度４
三種町森岳＊ 井川町北川尻＊ 由利本荘市西目町沼田＊
由利本荘市前郷＊ 鹿角市花輪＊ 横手市大雄＊ 大仙市高梨＊
震度３
三種町鵜川＊ 三種町鹿渡＊ 能代市緑町 能代市追分町＊
能代市上町＊ 能代市二ツ井町上台＊ 男鹿市角間崎＊
潟上市昭和大久保＊ 潟上市飯田川下虻川＊ 潟上市天王＊
藤里町藤琴＊ 八峰町峰浜目名潟＊ 五城目町西磯ノ目
八郎潟町大道＊ 大潟村中央＊ 由利本荘市石脇 由利本荘市桜小路＊
由利本荘市鳥海町伏見＊ 由利本荘市岩城内道川＊
由利本荘市東由利老方＊ 由利本荘市矢島町矢島町＊
由利本荘市岩谷町＊ 秋田市山王 秋田市雄和女米木
秋田市八橋運動公園＊ 秋田市河辺和田＊ 秋田市雄和新波＊
にかほ市平沢＊ にかほ市金浦＊ にかほ市象潟町浜ノ田＊
大館市比内町味噌内 大館市桜町＊ 大館市比内町扇田＊
大館市早口＊ 北秋田市花園町 北秋田市阿仁水無＊
北秋田市米内沢＊ 北秋田市新田目＊ 小坂町小坂砂森＊
上小阿仁村小沢田＊ 横手市雄物川町今宿 横手市安田柳堤地内＊
横手市中央町＊ 横手市増田町増田＊ 横手市大森町＊
横手市山内土渕＊ 横手市平鹿町浅舞＊ 横手市十文字町＊
大仙市協和境唐松岳＊ 大仙市刈和野＊ 大仙市北長野＊
大仙市南外＊ 大仙市太田町太田＊ 大仙市大曲花園町＊
大仙市神宮寺＊ 湯沢市沖鶴 湯沢市寺沢＊ 湯沢市川連町＊
湯沢市佐竹町＊ 湯沢市横堀＊ 仙北市角館町中菅沢
仙北市西木町上桧木内＊ 仙北市角館町小勝田＊ 仙北市田沢湖田沢＊
仙北市田沢湖生保内宮ノ後＊ 仙北市西木町上荒井＊
秋田美郷町六郷東根 秋田美郷町土崎＊ 羽後町西馬音内＊
東成瀬村田子内＊
震度２
三種町ことおか中央公園＊ 男鹿市男鹿中 男鹿市船川＊
八峰町八森木戸の沢＊ 湯沢市皆瀬＊ 仙北市田沢湖生保内上清水＊