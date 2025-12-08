桜島の南岳山頂火口で8日午後10時27分に噴火が発生し、噴煙が火口から2200mの高さまで上がりました。

やや多量の噴煙が南東に流れています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が降る方向と時間帯を確認

８日２１時から２４時までは火口から南東方向、９日０９時から１２時までは火口から南東方向に降灰が予想されます。

８日２１時から９日１５時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼０８日２１時から２４時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ８０ｋｍ ７ｋｍ

▼０９日００時から０３時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ９０ｋｍ ７ｋｍ

▼０９日０３時から０６時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １１０ｋｍ ７ｋｍ

▼０９日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １１０ｋｍ ７ｋｍ

▼０９日０９時から１２時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ

▼０９日１２時から１５時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、錦江町、南大隅町、指宿市

宮崎県 ：串間市

・