きょうの為替市場、ドル円は東京時間に１５４円台に再び値を落としていたものの、海外時間にかけて１５５円台に買い戻される展開。１１月下旬からの下げは一服しているものの、１６０円に向けて買い戻しを強める雰囲気もなく、次の展開待ちの雰囲気も強まっている。



今週のＦＯＭＣに対する反応を待ちたい雰囲気のようだ。市場では追加利下げが確実視されており、市場は来年以降の見方に注目している。エコノミストからは「ＦＲＢは今週利下げを実施すると予想しているが、その後についてはデータ次第との姿勢を示すだろう」と述べている。短期金融市場では来年にかけて、今回を含めてあと３回か４回の利下げを見込んでいるが、今回のＦＯＭＣでは委員の金利見通し（ドット・プロット）も公表され、何らかのヒントが出るか注目される。



ただ、上記エコノミストは、パウエル議長が来年の利下げペース鈍化を示唆する可能性があるとも指摘している。労働市場の指標はまちまちで、最近のデータだけではＦＲＢが積極利下げの継続を示すには説得力に欠けるという。もっとも、来年５月で議長が交代することから、その辺は未知数な部分も大きい。



このあとの日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５５円と１５６円に観測。



8日（月）

155.00（13.3億ドル）

156.00（14.9億ドル）



10日（水）

156.00（8.8億ドル）



11日（木）

155.00（9.0億ドル）

156.00（16.7億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

