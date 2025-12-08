青森県、岩手県で最大震度3の地震 青森県・八戸市、野辺地町、おいらせ町、三戸町、五戸町、青森南部町
8日午後11時33分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。
現在、津波警報が発表されています。
最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、おいらせ町、三戸町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、それに一戸町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□青森県
八戸市 野辺地町 おいらせ町
三戸町 五戸町 青森南部町
階上町
□岩手県
盛岡市 二戸市 八幡平市
滝沢市 矢巾町 軽米町
一戸町
■震度2
□青森県
十和田市 三沢市 七戸町
六戸町 横浜町 東北町
六ヶ所村 田子町 青森市
五所川原市 つがる市 平内町
蓬田村 外ヶ浜町 むつ市
東通村
□岩手県
葛巻町 岩手町 紫波町
九戸村 宮古市 久慈市
山田町 普代村 野田村
岩手洋野町 釜石市 大槌町
花巻市 北上市 遠野市
一関市 奥州市 西和賀町
金ケ崎町
□北海道
函館市 様似町
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 宮城美里町 丸森町
石巻市 松島町
□秋田県
三種町 井川町 大館市
鹿角市 北秋田市 小坂町
横手市 大仙市
■震度1
□青森県
新郷村 今別町 板柳町
鶴田町 中泊町 風間浦村
佐井村 弘前市 黒石市
平川市 鰺ヶ沢町 藤崎町
大鰐町 田舎館村
□岩手県
雫石町 岩泉町 田野畑村
大船渡市 陸前高田市 住田町
平泉町
□北海道
七飯町 鹿部町 浦河町
えりも町 札幌東区 江別市
千歳市 恵庭市 北広島市
福島町 木古内町 胆振伊達市
壮瞥町 苫小牧市 白老町
厚真町 安平町 むかわ町
日高地方日高町 新冠町 新ひだか町
浦幌町 標津町 別海町
□宮城県
気仙沼市 宮城加美町 名取市
岩沼市 蔵王町 大河原町
宮城川崎町 亘理町 山元町
仙台宮城野区 東松島市 利府町
大郷町 大衡村
□秋田県
能代市 潟上市 藤里町
五城目町 八郎潟町 上小阿仁村
湯沢市 仙北市 秋田美郷町
秋田市 由利本荘市 にかほ市
□山形県
酒田市 三川町 村山市
中山町
□福島県
福島市 双葉町 浪江町
