8日午後11時33分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。

現在、津波警報が発表されています。

最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、おいらせ町、三戸町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、それに一戸町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□青森県
八戸市　野辺地町　おいらせ町
三戸町　五戸町　青森南部町
階上町

□岩手県
盛岡市　二戸市　八幡平市
滝沢市　矢巾町　軽米町
一戸町

■震度2
□青森県
十和田市　三沢市　七戸町
六戸町　横浜町　東北町
六ヶ所村　田子町　青森市
五所川原市　つがる市　平内町
蓬田村　外ヶ浜町　むつ市
東通村

□岩手県
葛巻町　岩手町　紫波町
九戸村　宮古市　久慈市
山田町　普代村　野田村
岩手洋野町　釜石市　大槌町
花巻市　北上市　遠野市
一関市　奥州市　西和賀町
金ケ崎町

□北海道
函館市　様似町

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　宮城美里町　丸森町
石巻市　松島町

□秋田県
三種町　井川町　大館市
鹿角市　北秋田市　小坂町
横手市　大仙市

■震度1
□青森県
新郷村　今別町　板柳町
鶴田町　中泊町　風間浦村
佐井村　弘前市　黒石市
平川市　鰺ヶ沢町　藤崎町
大鰐町　田舎館村

□岩手県
雫石町　岩泉町　田野畑村
大船渡市　陸前高田市　住田町
平泉町

□北海道
七飯町　鹿部町　浦河町
えりも町　札幌東区　江別市
千歳市　恵庭市　北広島市
福島町　木古内町　胆振伊達市
壮瞥町　苫小牧市　白老町
厚真町　安平町　むかわ町
日高地方日高町　新冠町　新ひだか町
浦幌町　標津町　別海町

□宮城県
気仙沼市　宮城加美町　名取市
岩沼市　蔵王町　大河原町
宮城川崎町　亘理町　山元町
仙台宮城野区　東松島市　利府町
大郷町　大衡村

□秋田県
能代市　潟上市　藤里町
五城目町　八郎潟町　上小阿仁村
湯沢市　仙北市　秋田美郷町
秋田市　由利本荘市　にかほ市

□山形県
酒田市　三川町　村山市
中山町

□福島県
福島市　双葉町　浪江町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。