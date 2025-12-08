8日午後11時33分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。

現在、津波警報が発表されています。

最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、おいらせ町、三戸町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、それに一戸町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□青森県

八戸市 野辺地町 おいらせ町

三戸町 五戸町 青森南部町

階上町



□岩手県

盛岡市 二戸市 八幡平市

滝沢市 矢巾町 軽米町

一戸町

■震度2

□青森県

十和田市 三沢市 七戸町

六戸町 横浜町 東北町

六ヶ所村 田子町 青森市

五所川原市 つがる市 平内町

蓬田村 外ヶ浜町 むつ市

東通村



□岩手県

葛巻町 岩手町 紫波町

九戸村 宮古市 久慈市

山田町 普代村 野田村

岩手洋野町 釜石市 大槌町

花巻市 北上市 遠野市

一関市 奥州市 西和賀町

金ケ崎町



□北海道

函館市 様似町



□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

涌谷町 宮城美里町 丸森町

石巻市 松島町



□秋田県

三種町 井川町 大館市

鹿角市 北秋田市 小坂町

横手市 大仙市

■震度1

□青森県

新郷村 今別町 板柳町

鶴田町 中泊町 風間浦村

佐井村 弘前市 黒石市

平川市 鰺ヶ沢町 藤崎町

大鰐町 田舎館村



□岩手県

雫石町 岩泉町 田野畑村

大船渡市 陸前高田市 住田町

平泉町



□北海道

七飯町 鹿部町 浦河町

えりも町 札幌東区 江別市

千歳市 恵庭市 北広島市

福島町 木古内町 胆振伊達市

壮瞥町 苫小牧市 白老町

厚真町 安平町 むかわ町

日高地方日高町 新冠町 新ひだか町

浦幌町 標津町 別海町



□宮城県

気仙沼市 宮城加美町 名取市

岩沼市 蔵王町 大河原町

宮城川崎町 亘理町 山元町

仙台宮城野区 東松島市 利府町

大郷町 大衡村



□秋田県

能代市 潟上市 藤里町

五城目町 八郎潟町 上小阿仁村

湯沢市 仙北市 秋田美郷町

秋田市 由利本荘市 にかほ市



□山形県

酒田市 三川町 村山市

中山町



□福島県

福島市 双葉町 浪江町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。