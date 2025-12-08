ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 原子力発電所への影響について情報収集中 原子力規制庁 青森県で震… 原子力発電所への影響について情報収集中 原子力規制庁 青森県で震度6強 原子力発電所への影響について情報収集中 原子力規制庁 青森県で震度6強 2025年12月8日 23時30分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 原子力発電所に関する情報です。原子力規制庁によりますと、さきほどの地震による原子力発電所への影響について現在、情報を収集中だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, ダイス, グループウェア, 思いやり, 伊東市, 在宅医療, 金属加工, イベント, 東京, 慰霊祭