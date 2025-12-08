８日午後１１時１５分頃、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県八戸市で震度６強を観測した。

震源の深さは５０キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は７・６と推定される。気象庁は北海道と東北地方の太平洋沿岸に津波警報を発表。岩手県久慈市で９日午前１時９分に７０センチ、北海道浦河町で午前０時２１分に５０センチの津波を観測した。気象庁は９日午前１時１５分頃に記者会見を開き、「さらに強い揺れが発生する恐れもあるので、十分注意してほしい」と呼びかけた。地震は日本海溝・千島海溝地震の想定震源域で発生した。気象庁などは、地震の規模がより大きな「後発地震」への注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表することを決めた。

地元消防によると、北海道で２人、青森県で１人のけが人が確認された。総務省消防庁によると、北海道、青森、岩手、宮城、福島県の２０市町村で９日午前０時半現在、約４万５０００世帯の約９万人に避難指示が出た。

青森県の六ヶ所村や八戸市に４０センチの津波が到達した。津波警報の発表は、７月３０日にロシア・カムチャツカ半島付近を震源とするＭ８・８の地震で１３都道県に出されて以来、約４か月ぶり。

ＪＲ東日本によると、東北新幹線は８日夜、福島―新青森間の下り線で運転を見合わせた。日本道路交通情報センターによると、９日午前０時半現在、青森県と岩手県を通る八戸道の一部や、北海道の道央道の一部などで通行止めとなっている。東北電力によると、揺れの強かった青森県では、約３９００軒で停電が発生。岩手県でも約３００軒が停電した。

各地の主な震度は以下の通り。

▽震度６弱 青森県おいらせ町、階上町

▽震度５強 北海道函館市、青森県むつ市、野辺地町、七戸町、東北町、五戸町、岩手県軽米町、一戸町など

▽震度５弱 北海道苫小牧市、千歳市、青森県三沢市、五所川原市、つがる市、六ヶ所村、盛岡市、岩手県八幡平市、宮城県登米市など

気象庁は同１１時１７分に北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波注意報を発令し、その後警報に切り替えた。

津波到達予想時刻・予想される津波の高さは以下の通り。

北海道太平洋沿岸中部 ８日２３時３０分 （ただちに津波来襲と予測） ３ｍ

青森県太平洋沿岸 津波到達中と推測 ３ｍ

岩手県 津波到達中と推測 ３ｍ

北海道太平洋沿岸東部 ８日２３時５０分 １ｍ

北海道太平洋沿岸西部 津波到達中と推測 １ｍ

青森県日本海沿岸 ９日００時００分 １ｍ

宮城県 ８日２３時５０分 １ｍ

福島県 ９日００時２０分 １ｍ

青森県日本海沿岸 ９日００時００分 １ｍ

宮城県 ８日２３時５０分 １ｍ

福島県 ９日００時２０分 １ｍ

気象庁は９日午前０時３３分現在の津波の観測値を発表した。

北海道・浦河 第１波到達時刻 ８日午後１１時３８分 これまでの最大波は９日午前０時２１分 ０．５ｍ

北海道・えりも町庶野 第１波到達時刻８日午後１１時４５分 これまでの最大波は９日午前０時１６分 ０．３ｍ

北海道・苫小牧東港 第１波到達時刻９日午前０時５分 これまでの最大波は９日午前０時１３分 ０．２ｍ

北海道・白老港 第１波到達時刻８日午後１１時５６分 これまでの最大波は９日午前０時０３分 ０．２ｍ

青森・むつ小川原港 第１波到達時刻 ８日午後１１時１９分 これまでの最大波は８日午後１１時４３分 ０．４ｍ

青森・八戸港 第１波到達時刻８日午後１１時４８分 これまでの最大波は９日午前０時１２分 ０．３ｍ

岩手・久慈港 第１波到達時刻８日午後１１時３５分 これまでの最大波は９日午前０時１０分 ０．５ｍ

岩手・宮古 第１波到達時刻８日午後１１時４３分 これまでの最大波は観測中

岩手・釜石 第１波到達時刻は８日午後１１時４７分 これまでの最大波は９日午前０時２５分 ０．２ｍ

岩手・大船渡 第１波到達時刻８日２３時５７分 これまでの最大波は観測中

宮城・石巻市鮎川 第１波到達時刻９日午前０時１８分 これまでの最大波は９日午前０時２５分 ０．１ｍ