[12.8 セリエA第14節](Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani)※23:00開始<出場メンバー>先発GK 22 シモーネ・スクフェットDF 4 アントニオ・カラッチョロDF 5 シモーネ・カネストレッリDF 33 アルトゥーロ・カラブレージMF 3 サムエレ・アンゴリMF 6 マリウス・マリンMF 15 イドリッサ・トゥーレMF 20 ミシェル・アエビシェール

MF 36 ガブリエレ・ピッチニーニFW 9 ヘンリク・マイスターFW 18 ムバラ・エンゾラ控えGK 1 アドリアン・シェンペルGK 12 ニコラスDF 19 Tomás EstevesDF 26 F. CoppolaDF 39 ラウール・アルビオルDF 47 マテウス・ルスアルディDF 94 ジョバンニ・ボンファティMF 7 メディ・レリMF 8 マルタ・ホイホルトMF 14 エベネザー・アキンサンミロMF 21 イサク・ブラルMF 99 ロランFW 10 マテオ・トラモニFW 16 ルイ・ブッフォンFW 32 ステファノ・モレオ監督アルベルト・ジラルディーノ[パルマ]先発GK 40 エドアルド・コルビDF 5 ラウタロ・バレンティDF 14 エマヌエーレ・バレーリDF 15 エンリコ・デルプラートDF 27 サーシャ・ブリッチギーMF 8 ナウエル・エステベスMF 10 アドリアン・ベルナベMF 16 マンデラ・ケイタFW 7 アドリアン・ベネディチャクFW 9 マテオ・ペレグリーノFW 17 ヤコブ・オンドレイカ控えGK 13 ビセンテ・グアイタGK 66 フィリッポ・リナルディDF 18 マティアス・ルービクDF 63 ニコラス・トラブッキDF 70 B. CondeMF 21 ガエターノ・オリスターニオMF 22 オリバー・ソレンセンMF 23 エルナニMF 24 クリスチャン・オルドニェスMF 25 ベンジャミン・クレマスキFW 11 ポントゥス・アルムクビストFW 19 T. BegićFW 30 ミラン・ジュリッチFW 32 パトリック・クトローネ監督Carlos Cuesta García

データ提供:Opta

※大会の公式記録と異なる場合があります