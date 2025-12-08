ピサvsパルマ スタメン発表
[12.8 セリエA第14節](Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ピサ]
先発
GK 22 シモーネ・スクフェット
DF 4 アントニオ・カラッチョロ
DF 5 シモーネ・カネストレッリ
DF 33 アルトゥーロ・カラブレージ
MF 3 サムエレ・アンゴリ
MF 6 マリウス・マリン
MF 15 イドリッサ・トゥーレ
MF 20 ミシェル・アエビシェール
MF 36 ガブリエレ・ピッチニーニ
FW 9 ヘンリク・マイスター
FW 18 ムバラ・エンゾラ
控え
GK 1 アドリアン・シェンペル
GK 12 ニコラス
DF 19 Tomás Esteves
DF 26 F. Coppola
DF 39 ラウール・アルビオル
DF 47 マテウス・ルスアルディ
DF 94 ジョバンニ・ボンファティ
MF 7 メディ・レリ
MF 8 マルタ・ホイホルト
MF 14 エベネザー・アキンサンミロ
MF 21 イサク・ブラル
MF 99 ロラン
FW 10 マテオ・トラモニ
FW 16 ルイ・ブッフォン
FW 32 ステファノ・モレオ
監督
アルベルト・ジラルディーノ
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
控え
GK 13 ビセンテ・グアイタ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 63 ニコラス・トラブッキ
DF 70 B. Conde
MF 21 ガエターノ・オリスターニオ
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 23 エルナニ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 32 パトリック・クトローネ
監督
Carlos Cuesta García
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります