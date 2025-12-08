2026年の日本テレビ系の元日夜は、人気番組の「Golden SixTONES」と「月曜から夜ふかし」、さらに10月から放送がスタートしたtimeleszの日本テレビ系初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」の3番組！

放送は「Golden SixTONES 映画&音楽&スボーツ界のトップランナー大集結SP」が2026年1月1日（木）よる6時〜9時、「月曜から夜ふかし 元日SP」が2026年1月1日 （木）よる9時〜11時10分、「timeleszファミリア SP」が2026年1月1日 （木）よる11時10分〜0時10分。お正月ならではの日本テレビ系スペシャルコンテンツをお見逃しなく！

【「Golden SixTONES」見どころ】

レギュラー放送で大人気のサイズ感覚クイズ“サイズの晩餐”を超パワーアップ版でお届け。あの国民的俳優が！超大物アーティストが！アスリート界最強の男達が！元日の夜から、身近なアレがコレにピッタリ入る？入らない？に悶絶し、大興奮！

お正月ならではの隠しゲスト＆サプライズが盛り沢山。超難問サイズ2択を出題するのは、一体誰なのか…？

【「月曜から夜ふかし」見どころ】

「日本全国 新春ご当地問題」では、全国各地で巻き起こっている問題を一斉調査！お正月らしいトピックスからマニアックな事象、クセのある動物の話題まで、夜ふかし的にお届けする。

「株主優待で暮らす桐谷さん」では、多くの株を保有する投資家・桐谷さんの優待生活に密着。優待が使えるお店を自転車で爆走する恒例の優待ラリーのほか、散らかりまくった部屋をスタッフとともに大掃除！すると、桐谷さんも忘れかけていた掘り出し物が続々!?

2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」、「TOEIC受験」、「婚活」など、様々なことにチャレンジしてきたフェフ姉さん。今年、キックボクシングを休んでいるうちに体重が激増のピンチ…。「フェフ姉さんのダイエットに密着」では、友人の多田さんを巻き込みながら、本気のダイエットに挑む！その成果は？

【「timeleszファミリア」見どころ】

「timeleszファミリア」はコンセプトの異なる3つの企画に月替わりで挑戦、毎月timeleszが多種多様な魅力を生み出し、伝えていく番組。

新春の企画は「タイムレスナック」。timeleszの8人が集まるスナックに、夜な夜な豪華な芸能人たちが集まって一緒に盛り上がる！歌って、踊って、ゲームして、timeleszが元日の夜を華やかに彩る！