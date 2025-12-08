冬のお出かけ前に【ワークマン】へ！ 全身まるっと揃えたい♡「あったかアイテム」

心躍るイベントが目白押しの冬は、お出かけを思う存分楽しむためにも防寒性に期待できるアイテムを揃えておきたいところ。そこで今回は、機能性に定評がある【ワークマン】でGETしたいあったかアイテムを紹介します。高見えにも保温力にも期待できるブルゾンや、寒さを我慢せず穿けそうなスカートなどがずらり。ワークマンで冬のお出かけにぴったりなトータルコーデを完成させられるかも！

コーデをクラスアップするレザー調素材のブルゾン

【ワークマン】「レディースフェイクレザーファーウォームブルゾン」\3,900（税込）

フェイクファーの襟をあしらい、一点投入でコーデをクラスアップしてくれそうなレザー調素材のブルゾン。裏地に使用したブラックアルミによって「見た目以上の保温力を発揮」（公式ECサイトより）するという機能的な一着です。表地には撥水加工が施されているため、急な小雨や雪に降られても気にせずお出かけを満喫できそう！

裏起毛素材のプルオーバーは冬のTシャツ的存在に

【ワークマン】「レディーススムースウォームプルオーバー」\980（税込）

冬のTシャツ的存在としてヘビロテできそうな裏起毛素材のプルオーバー。袖口がキュッと絞られていることで風通りも軽減してくれそうです。生地は静電気軽減効果にも期待できるので、アウターやマフラーの素材の相性を気にせずスタイリングしやすいのも嬉しいポイント。シンプルな無地のほか、配色のボーダー柄を含む全7色が展開されています。

二重構造で風通りを抑える端正なIラインスカート

【ワークマン】「レディースソロテックス®︎使用レイウォームスカート」\2,300（税込）

ベルトループ付きの端正なデザインでコーデをきちんと見えさせてくれそうなIラインスカート。裏地がついた2重構造になっており、裏地のドットボタンを留めることでより風通りを抑えやすくなっています。シワになりにくいイージーケア機能や表地の静電気軽減効果も、気負わず穿きやすい魅力に。気合いを入れたいお出かけシーンはもちろん、オフィスコーデにも着回せそうです。

断熱性を追求したストレッチグローブは操作性も◎

【ワークマン】「エックスシェルター®︎断熱βレディースグローブ」\1,780（税込）

「新開発の断熱シートでより高い断熱性」（公式ECサイトより）を追求した、ワークマンらしい機能性グローブ。冷気が通りにくい特殊な多層構造を採用している一方で、素材にはストレッチ性も。防寒しつつ、手元の操作性を邪魔しにくい優秀アイテムです。長時間屋外にいるイベントシーンや冬のアウトドア時の相棒として頼りになるはず。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：かんだちほ