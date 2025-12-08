福山雅治主演『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌は「木星 feat. 稲葉浩志」
福山雅治主演『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌を福山自身が担当するほか、その楽曲タイトルが発表となった。
12月24日公開『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌は「木星 feat. 稲葉浩志」。福山雅治が作曲、編曲、プロデュースを担当し、作詞を稲葉浩志が手掛けた。
この発表にあわせて、主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」のインスト音源と映画映像を使用した「ラストマン×『木星』スーパーティザーvol.1」が公開となったほか、本日より12月11日に向けてカウントダウン形式で情報が発信されることが明らかとなった。
■『映画ラストマン -FIRST LOVE-』
2025年12月24日(水)全国ロードショー
出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮沢りえ
脚本：黒岩勉
企画プロデュース：東仲恵吾
監督：平野俊一
配給：松竹
・公式HP：https://www.lastman2025.jp
・公式X：＠LASTMAN_tbs
・公式Instagram：lastman_tbs
・公式TikTok：@lastman_tbstv
(c)2025映画「ラストマン」製作委員会
▼STORY：
全盲のFBI捜査官×孤高の刑事。無敵のバディが挑む、新たな事件。カギを握るのは、初めて愛した人だった。どんな事件も必ず終わらせる最後の切り札・ラストマンの異名を持つ全盲のFBI特別捜査官・皆実広見(福山雅治)と、警視庁捜査一課の護道心太朗(大泉洋)。数々の難事件を解決してきた無敵のバディは、ある事件のために北海道へ。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人、ナギサ・イワノワ(宮沢りえ)。世界的な天才エンジニアであるが故に謎の組織から追われていた彼女は、命の危険を感じアメリカへの亡命を希望していた。皆実と心太朗は、護道泉(永瀬廉)やFBIから新たに派遣されたクライド・ユン(ロウン)、CIA、北海道警の合同チームと共に事件に挑むが、内通者によって情報が漏れ襲撃を受けてしまう。絶体絶命のピンチに陥った二人は果たして、愛する人を守り、事件を解決することができるのか。
関連リンク
◆福山雅治 オフィシャルサイト
◆稲葉浩志 オフィシャルサイト