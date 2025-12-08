日テレ、2026年元日の夜『SixTONES』『夜ふかし』『timelesz』豪華ラインナップを発表！
2026年元旦夜の日本テレビ系スペシャル番組のラインナップが発表された。元日18時には『Golden SixTONES』、21時には『月曜から夜ふかし』、そして23時には、timeleszの日本テレビ系初のレギュラー冠番組『timeleszファミリア』が放送される。
【写真】SixTONES・高地優吾＆田中樹が「anan」で初バディ表紙！ マインドも身長もリンクする“最強のマブダチ”が君臨
『Golden SixTONES』お正月スペシャルは、『Golden SixTONES 映画＆音楽＆スポーツ界のトップランナー大集結SP』と題し、レギュラー放送で大人気のサイズ感覚クイズ“サイズの晩餐”を超パワーアップしてお届け。国民的俳優や超大物アーティスト、アスリート界最強の男たちが、元日の夜から「身近なアレがコレにピッタリ入る？ 入らない？」に悶絶し、大興奮。お正月ならではの隠しゲストやサプライズも満載だ。超難問サイズ2択を出題するのは、一体誰なのか。
『月曜から夜ふかし』では、全国各地で巻き起こっているさまざまな問題を一斉調査。お正月らしいトピックスからマニアックな事象、クセのある動物の話題まで、夜ふかしらしい切り口でお届けする。
多くの株を保有する投資家・桐谷さんの優待生活にも密着。優待が使える店を自転車で爆走する恒例の“優待ラリー”に加え、散らかり放題の部屋をスタッフとともに大掃除。すると、桐谷さん自身も忘れかけていた掘り出し物が次々と発掘される。
さらに、2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会って以来、「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」など、さまざまなチャレンジを続けてきたフェフ姉さん。今年はキックボクシングを休んでいるうちに体重が激増するピンチに見舞われ、本気のダイエットに挑むことに。友人・多田さんを巻き込みながら取り組んだ成果は果たして？
timeleszの日本テレビ系初のレギュラー冠番組『timeleszファミリア』も新春スペシャルとして放送されることが決定した。本番組では、コンセプトの異なる3つの企画に月替わりで挑戦し、毎月timeleszが多種多様な魅力を生み出し、視聴者へ届けていく。新春企画は「タイムレスナック」。timeleszの8人が集まるスナックに、夜な夜な豪華芸能人たちが訪れて一緒に盛り上がる。歌って、踊って、ゲームして、timeleszが元日の夜を華やかに彩る。
『Golden SixTONES 映画＆音楽＆スポーツ界のトップランナー大集結SP』は、日本テレビ系にて2026年1月1日18時放送、『月曜から夜ふかし 元日SP』は同日21時放送、『timeleszファミリア SP』は同日23時放送。
【写真】SixTONES・高地優吾＆田中樹が「anan」で初バディ表紙！ マインドも身長もリンクする“最強のマブダチ”が君臨
『Golden SixTONES』お正月スペシャルは、『Golden SixTONES 映画＆音楽＆スポーツ界のトップランナー大集結SP』と題し、レギュラー放送で大人気のサイズ感覚クイズ“サイズの晩餐”を超パワーアップしてお届け。国民的俳優や超大物アーティスト、アスリート界最強の男たちが、元日の夜から「身近なアレがコレにピッタリ入る？ 入らない？」に悶絶し、大興奮。お正月ならではの隠しゲストやサプライズも満載だ。超難問サイズ2択を出題するのは、一体誰なのか。
多くの株を保有する投資家・桐谷さんの優待生活にも密着。優待が使える店を自転車で爆走する恒例の“優待ラリー”に加え、散らかり放題の部屋をスタッフとともに大掃除。すると、桐谷さん自身も忘れかけていた掘り出し物が次々と発掘される。
さらに、2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会って以来、「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」など、さまざまなチャレンジを続けてきたフェフ姉さん。今年はキックボクシングを休んでいるうちに体重が激増するピンチに見舞われ、本気のダイエットに挑むことに。友人・多田さんを巻き込みながら取り組んだ成果は果たして？
timeleszの日本テレビ系初のレギュラー冠番組『timeleszファミリア』も新春スペシャルとして放送されることが決定した。本番組では、コンセプトの異なる3つの企画に月替わりで挑戦し、毎月timeleszが多種多様な魅力を生み出し、視聴者へ届けていく。新春企画は「タイムレスナック」。timeleszの8人が集まるスナックに、夜な夜な豪華芸能人たちが訪れて一緒に盛り上がる。歌って、踊って、ゲームして、timeleszが元日の夜を華やかに彩る。
『Golden SixTONES 映画＆音楽＆スポーツ界のトップランナー大集結SP』は、日本テレビ系にて2026年1月1日18時放送、『月曜から夜ふかし 元日SP』は同日21時放送、『timeleszファミリア SP』は同日23時放送。