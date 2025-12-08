8日午後11時15分頃、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.6の地震が発生し、青森県で最大震度6強を観測しました。この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。

地震の概要

8日午後11時15分頃、青森県で最大震度6強を観測する地震が発生しました。震源地は青森県東方沖(北緯41.0度、東経142.3度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は7.6と推定されます。

この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。

震度3以上が観測された市町村

【震度6強】

◆青森県

八戸市



【震度6弱】

◆青森県

おいらせ町 階上町



【震度5強】

◆北海道

函館市



◆青森県

野辺地町 七戸町 東北町 五戸町 青森南部町 むつ市 東通村



◆岩手県

軽米町 一戸町



【震度5弱】

◆北海道

新篠津村 千歳市 南幌町 苫小牧市 白老町 厚真町 安平町 むかわ町 新冠町 新ひだか町 浦河町 様似町 浦幌町 十勝大樹町



◆青森県

三沢市 六戸町 横浜町 六ヶ所村 三戸町 五所川原市 つがる市 平内町 外ヶ浜町 鶴田町



◆岩手県

盛岡市 二戸市 八幡平市 滝沢市 久慈市



◆宮城県

登米市



【震度4】

◆北海道

渡島北斗市 七飯町 鹿部町 渡島森町 石狩市 当別町 恵庭市 北広島市 夕張市 岩見沢市 美唄市 三笠市 長沼町 栗山町 月形町 室蘭市 登別市 えりも町 帯広市 音更町 士幌町 十勝清水町 芽室町 幕別町 十勝池田町 豊頃町 中札内村 更別村 広尾町 札幌北区 札幌東区 札幌白石区 札幌豊平区 札幌南区 札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区 江別市 知内町 木古内町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 留寿都村 妹背牛町 秩父別町 奈井江町 新十津川町 剣淵町 富良野市 中富良野町 北見市 胆振伊達市 壮瞥町 洞爺湖町 日高地方日高町 平取町 上士幌町 鹿追町 新得町 釧路市 釧路町 白糠町 標津町



◆青森県

十和田市 田子町 新郷村 大間町 風間浦村 佐井村 青森市 今別町 蓬田村 板柳町 中泊町 弘前市 黒石市 平川市 鰺ヶ沢町 藤崎町 田舎館村



◆岩手県

葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町 九戸村 宮古市 山田町 普代村 野田村 岩手洋野町 釜石市 花巻市 北上市 遠野市 一関市 奥州市 金ケ崎町 平泉町



◆宮城県

気仙沼市 栗原市 大崎市 涌谷町 宮城美里町 角田市 岩沼市 丸森町 亘理町 石巻市 東松島市 松島町



◆秋田県

三種町 井川町 由利本荘市 鹿角市 横手市 大仙市



◆山形県

酒田市 村山市 中山町



◆福島県

双葉町



◆茨城県

常陸太田市



【震度3】

◆北海道

由仁町 本別町 札幌中央区 札幌西区 渡島松前町 福島町 檜山江差町 今金町 せたな町 ニセコ町 真狩村 喜茂別町 京極町 倶知安町 深川市 北竜町 沼田町 芦別市 赤平市 滝川市 砂川市 歌志内市 上砂川町 浦臼町 雨竜町 士別市 名寄市 和寒町 美深町 上富良野町 南富良野町 占冠村 訓子府町 置戸町 豊浦町 足寄町 陸別町 厚岸町 浜中町 標茶町 鶴居村 中標津町 羅臼町 八雲町 長万部町 小樽市 古平町 余市町 赤井川村 黒松内町 蘭越町 共和町 岩内町 旭川市 鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 東川町 美瑛町 羽幌町 留萌市 増毛町 猿払村 網走市 美幌町 津別町 斜里町 清里町 小清水町 大空町 紋別市 遠軽町 湧別町 興部町 弟子屈町 別海町 根室市



◆青森県

深浦町 西目屋村 大鰐町



◆岩手県

雫石町 岩泉町 田野畑村 大船渡市 陸前高田市 住田町 大槌町 西和賀町



◆宮城県

色麻町 宮城加美町 南三陸町 白石市 名取市 蔵王町 大河原町 村田町 宮城川崎町 山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区 富谷市 利府町 大和町 大郷町 大衡村



◆秋田県

能代市 男鹿市 潟上市 藤里町 八峰町 五城目町 八郎潟町 大潟村 秋田市 にかほ市 大館市 北秋田市 小坂町 上小阿仁村 湯沢市 仙北市 秋田美郷町 羽後町 東成瀬村



◆山形県

鶴岡市 三川町 庄内町 遊佐町 寒河江市 上山市 天童市 東根市 尾花沢市 山辺町 河北町 大江町 大石田町 新庄市 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 米沢市 南陽市 高畠町 山形川西町 白鷹町 飯豊町



◆福島県

いわき市 相馬市 南相馬市 楢葉町 富岡町 大熊町 浪江町 新地町 福島市 郡山市 白河市 須賀川市 二本松市 田村市 福島伊達市 桑折町 国見町 大玉村 鏡石町 天栄村 泉崎村 中島村 矢吹町 玉川村 古殿町 猪苗代町 会津坂下町 会津美里町



◆茨城県

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 小美玉市 茨城町 土浦市 茨城古河市 石岡市 下妻市 常総市 取手市 つくば市 筑西市 稲敷市 桜川市 神栖市 つくばみらい市 阿見町 河内町



◆栃木県

大田原市 那須町 栃木市 高根沢町 栃木那珂川町



◆群馬県

館林市 群馬明和町 邑楽町



◆埼玉県

熊谷市 行田市 加須市 鴻巣市 久喜市 さいたま大宮区 さいたま中央区 さいたま緑区 川口市 春日部市 幸手市 吉川市 川島町 宮代町 松伏町



◆千葉県

香取市 白子町 千葉中央区 市川市 船橋市 松戸市 野田市 浦安市 印西市 館山市 鋸南町



◆東京都

東京墨田区 東京江東区 東京荒川区 東京足立区 東京江戸川区



◆神奈川県

横浜西区 横浜中区 二宮町



◆新潟県

新発田市 村上市



◆山梨県

忍野村