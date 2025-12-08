津波警報が出ました。

北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が出ました。

今すぐ！逃げてください！命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。

予想される津波の高さと第1波の到達予想時刻です。

津波警報が出ている北海道太平洋沿岸中部は、今後、3メートルの津波が予想され、津波が「すぐ来る」見込みです。

青森県太平洋沿岸、岩手県は、津波が到達中とみられますが、今後、3メートルの津波が予想されます。

命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。

津波注意報が出ている北海道太平洋沿岸西部は、津波が到達中とみられますが、今後、1メートルの津波が予想されます。

北海道太平洋沿岸東部、宮城県は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後11時50分です。

青森県日本海沿岸は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午前0時00分です。

津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。

今すぐ、逃げてください。

まず自分の命を守りましょう。率先して逃げてください。

周りの人にも津波・避難を告げながら逃げてください。

まずは、自分自身が逃げることを最優先してください。

命を守るため、ただちに高いところに逃げてください。

高台がない場合、ビルの上か、海岸から遠く離れた所へ逃げてください。

どうしても車を使わないと逃げられない人以外は、今すぐ歩くか走って逃げ始めてください。

大渋滞が起きて逃げ切れなくなります。

立ち止まったり、引き返したりは、絶対にしないでください。

東日本大震災では、大津波が人と街を飲み込みました。

津波は川や斜面を駆け上がり、内陸まで達します。

津波は、地形などにより、予想高さよりはるかに高いところまで押し寄せます。

たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。

足をとられ、命を落とします。

津波が見えてからでは手遅れです。

ただちに逃げてください。

決して諦めないでください。悲しむ人がいます。

逃げてください。

「必ず“引き波”がある」とは限りません。油断せずに今すぐ逃げてください。

津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。

津波が最も高くなるまで数時間かかることもあります。

第1波の到達予想時刻を過ぎても、引き続き警戒してください。

決して海岸や川の様子を見に行かないでください。

津波に関する警報が解除されるまで、決して安全な場所から離れないでください。