·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¸õÊä¤Ë¡¡È¯É½¡¢¼ø¾Þ¼°¤ÏÍèÇ¯1·î11Æü
¡¡ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë±Ç²è¾Þ¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤Î³Æ¾Þ¸õÊä¤¬8Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤¬¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤Î¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿Á´À¤³¦¤ÎÁí¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬11·î16Æü¤Þ¤Ç¤ËÌó1063²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÇÛµë¸µ¤Î¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬È¯É½¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´À¤³¦¤ÎÁí¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬1Àé²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£Á´À¤³¦¤ÎÎß·×´ÑµÒÆ°°÷¤Ï8917Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹ºîÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡È¯É½¡¦¼ø¾Þ¼°¤ÏÍèÇ¯1·î11Æü¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£