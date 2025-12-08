青森太平洋沿岸に津波警報が発表
気象庁によりますと午後11時15分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次のとおりです。
青森太平洋沿岸には、津波警報が発表されています。青森・むつ小川原港は津波が到達中とみられます、満潮時刻は9日午前7時20分。
青森・八戸港の津波到達予想時刻は午後11時30分、満潮時刻は9日午前7時17分。
青森・むつ市関根浜の津波到達予想時刻は午後11時40分、満潮時刻は9日午前7時5分。
北海道太平洋中部には、津波警報が発表されています。北海道・浦河の津波到達予想時刻は午後11時40分、満潮時刻は9日午前7時34分。
北海道・えりも町の津波到達予想時刻は午後11時50分、満潮時刻は9日午前7時0分。
北海道・十勝港の津波到達予想時刻は9日午前0時0分、満潮時刻は9日午前7時9分。
岩手県には、津波警報が発表されています。岩手宮古の津波到達予想時刻は午後11時40分、満潮時刻は9日午前7時31分。
岩手・久慈港の津波到達予想時刻は午後11時40分、満潮時刻は9日午前7時24分。
岩手釜石の津波到達予想時刻は午後11時50分、満潮時刻は9日午前7時31分。
岩手大船渡の津波到達予想時刻は9日午前0時0分、満潮時刻は9日午前7時32分。
北海道太平洋西部には、津波注意報が発表されています。北海道・苫小牧西港の津波到達予想時刻は午後11時50分、満潮時刻は9日午前7時35分。
北海道・白老港の津波到達予想時刻は午後11時50分、満潮時刻は9日午前7時38分。
北海道・函館の津波到達予想時刻は9日午前0時0分、満潮時刻は9日午前6時58分。
北海道・苫小牧東港の津波到達予想時刻は9日午前0時0分、満潮時刻は9日午前7時35分。
北海道・室蘭港の津波到達予想時刻は9日午前0時0分、満潮時刻は9日午前8時10分。
北海道・福島町吉岡の津波到達予想時刻は9日午前0時10分、満潮時刻は9日午前7時40分。
北海道・渡島森港の津波到達予想時刻は9日午前0時10分、満潮時刻は9日午前8時13分。
北海道太平洋東部には、津波注意報が発表されています。北海道・釧路の津波到達予想時刻は9日午前0時0分、満潮時刻は9日午前7時25分。
北海道・根室花咲の津波到達予想時刻は9日午前0時10分、満潮時刻は9日午前7時14分。
北海道・浜中町霧多布港の津波到達予想時刻は9日午前0時10分、満潮時刻は9日午前6時51分。
北海道・根室港の津波到達予想時刻は9日午前0時40分、満潮時刻は9日午前7時7分。
青森日本海沿岸には、津波注意報が発表されています。青森・外ヶ浜町竜飛の津波到達予想時刻は9日午前0時10分、満潮時刻は9日午前6時51分。
青森・深浦の津波到達予想時刻は9日午前0時30分、満潮時刻は9日午前4時26分。
宮城県には、津波注意報が発表されています。宮城・石巻市鮎川の津波到達予想時刻は9日午前0時20分、満潮時刻は9日午前7時41分。
宮城・石巻港の津波到達予想時刻は9日午前0時40分、満潮時刻は9日午前7時40分。
宮城・仙台港の津波到達予想時刻は9日午前0時50分、満潮時刻は9日午前7時41分。
福島県には、津波注意報が発表されています。福島・いわき市小名浜港の津波到達予想時刻は9日午前0時40分、満潮時刻は9日午前7時57分。
福島相馬の津波到達予想時刻は9日午前0時50分、満潮時刻は9日午前7時47分。北海道日本海南部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。陸奥湾には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。茨城県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。千葉九十九里・外房には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。千葉内房には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。東京湾内湾には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。伊豆諸島には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。小笠原諸島には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。相模湾・三浦半島には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。静岡県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。三重南部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。徳島県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。高知県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。種子島・屋久島地方には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。奄美・トカラには、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。