午後11時23分、気象庁は津波関連の追加・変更を発表しました。

津波注意報から津波警報に変わったのは青森太平洋沿岸、岩手県、北海道太平洋中部。

★青森太平洋沿岸は津波警報。津波が到達中とみられます、予想高さは3メートル。

★岩手県は津波警報。津波が到達中とみられます、予想高さは3メートル。

★北海道太平洋中部は津波警報。すぐに津波が来ます、予想高さは3メートル。

津波警報の地域では津波による被害が発生します。沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所に避難してください。

津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。

津波注意報が出ているのは北海道太平洋西部、北海道太平洋東部、宮城県、青森日本海沿岸、福島県。

★北海道太平洋西部は津波注意報。津波が到達中とみられます、予想高さは1メートル。

★北海道太平洋東部は津波注意報。津波到達予想時刻は午後11時50分で、予想高さは1メートル。

★宮城県は津波注意報。津波到達予想時刻は午後11時50分で、予想高さは1メートル。

★青森日本海沿岸は津波注意報。津波到達予想時刻は9日午前0時0分で、予想高さは1メートル。

★福島県は津波注意報。津波到達予想時刻は9日午前0時20分で、予想高さは1メートル。

津波注意報の地域では海の中や沿岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって沿岸から離れてください。

場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。

警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。到達予想時刻は、予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりもかなり遅れて津波が襲ってくることがあります。到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがありますので、観測された津波の高さに関わらず、警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。

震源地は青森県東方沖。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定されます。