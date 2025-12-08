気象庁は、8日午後11時23分に津波注意報を津波警報に切り替えました。ただちに避難してください。

津波警報が発表されている地域は、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県です。

津波による被害が発生します。沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。

気象庁によりますと、8日午後11時15分に青森県東方沖を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは50キロメートル以上。地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定されます。

◆津波情報をエリアごとに詳しく

予想される最大波の高さと第１波の到達予想時刻は下記の通りです。

＜津波警報が発表されている地域＞

・北海道太平洋沿岸中部【切替】

最大波高さ：３ｍ【更新】

第１波到達：午後11時30分【更新】

・青森県太平洋沿岸【切替】

最大波高さ：３ｍ【更新】

第１波到達：津波到達中と推測

・岩手県【切替】

最大波高さ：３ｍ【更新】

第１波到達：津波到達中と推測

＜津波注意報が発表されている地域＞

・北海道太平洋沿岸東部【追加】

最大波高さ：１ｍ【更新】

第１波到達：午後11時50分【追加】

・北海道太平洋沿岸西部【追加】

最大波高さ：１ｍ【更新】

第１波到達：津波到達中と推測【追加】

・青森県日本海沿岸【追加】

最大波高さ：１ｍ【更新】

第１波到達：午前0時00分【追加】

・宮城県【追加】

最大波高さ：１ｍ【更新】

第１波到達：午後11時50分【追加】

・福島県【追加】

最大波高さ：１ｍ【更新】

第１波到達：午前0時20分【追加】

◆警報種別が更新された地域

北海道太平洋沿岸中部：津波注意報が津波警報に切り替わりました。

青森県太平洋沿岸：津波注意報が津波警報に切り替わりました。

岩手県：津波注意報が津波警報に切り替わりました。

北海道太平洋沿岸東部：津波注意報が発表されました。

北海道太平洋沿岸西部：津波注意報が発表されました。

青森県日本海沿岸：津波注意報が発表されました。

宮城県：津波注意報が発表されました。

福島県：津波注意報が発表されました。

◆津波情報について

「津波警報」が発表された場合

津波警報は、予想される津波の最大波の高さが高いところで１ｍを超え、３ｍ以下の場合に発表されます。標高の低いところでは津波が襲い、浸水被害が発生します。人は津波による流れに巻き込まれます。沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。

「津波注意報」が発表された場合

津波注意報は、予想される津波の最大波の高さが高いところで０．２ｍ以上、１ｍ以下の場合であって、津波による災害のおそれがある場合に発表されます。海の中では人は速い流れに巻き込まれ、また、養殖いかだが流失し小型船舶が転覆します。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。

