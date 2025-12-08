【津波情報】津波到達予想時刻・満潮時刻 23:18時点
気象庁は、8日午後11時18分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。
各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。
■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞
・浦河
到達予想：8日午後11時40分
満潮時刻：9日午前7時34分
・十勝港
到達予想：9日午前0時10分
満潮時刻：9日午前7時9分
・えりも町庶野
到達予想：8日午後11時50分
満潮時刻：9日午前7時0分
■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞
・むつ市関根浜
到達予想：8日午後11時40分
満潮時刻：9日午前7時5分
・むつ小川原港
到達予想：8日午後11時30分
満潮時刻：9日午前7時20分
・八戸港
到達予想：8日午後11時40分
満潮時刻：9日午前7時17分
■岩手県＜津波注意報：1m＞
・宮古
到達予想：8日午後11時50分
満潮時刻：9日午前7時31分
・大船渡
到達予想：9日午前0時0分
満潮時刻：9日午前7時32分
・釜石
到達予想：8日午後11時50分
満潮時刻：9日午前7時31分
・久慈港
到達予想：8日午後11時40分
満潮時刻：9日午前7時24分