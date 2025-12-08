気象庁は、8日午後11時18分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。

津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。

各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。

■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞

・浦河

到達予想：8日午後11時40分

満潮時刻：9日午前7時34分

・十勝港

到達予想：9日午前0時10分

満潮時刻：9日午前7時9分

・えりも町庶野

到達予想：8日午後11時50分

満潮時刻：9日午前7時0分

■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞

・むつ市関根浜

到達予想：8日午後11時40分

満潮時刻：9日午前7時5分

・むつ小川原港

到達予想：8日午後11時30分

満潮時刻：9日午前7時20分

・八戸港

到達予想：8日午後11時40分

満潮時刻：9日午前7時17分

■岩手県＜津波注意報：1m＞

・宮古

到達予想：8日午後11時50分

満潮時刻：9日午前7時31分

・大船渡

到達予想：9日午前0時0分

満潮時刻：9日午前7時32分

・釜石

到達予想：8日午後11時50分

満潮時刻：9日午前7時31分

・久慈港

到達予想：8日午後11時40分

満潮時刻：9日午前7時24分