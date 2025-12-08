令和ロマン・くるまが、コメディアンたちが直面するメンタルヘルスの問題について深い洞察を語った。

【映像】芸人が心を病んでしまう理由

ABEMAオリジナルドキュメンタリー『世界の果てに、くるま置いてきた』のABEMAビデオ限定動画で、くるまはブータンに向かうバス内でひろゆきと芸能界の裏側について語り合う場面が公開された。その中で、お笑い芸人が心を病みやすい構造的な問題に言及した。

ひろゆきが「めちゃくちゃ面白いコメディに関わる人は、メンタルが病んでしまう法則があるんじゃないかって気がしてて」と話題を振ると、くるまは「なんかでもピン芸人ってめっちゃ変な人とか闇落ちする人多いんですよ。やっぱ」と同意。「普段めちゃくちゃ喋んない人とか」と、舞台の上と私生活でのギャップが大きい芸人の存在も指摘した。

特に注目すべきは、くるまが語った「オンとオフ」の難しさだ。「コメディって同じアクターの中でも1番オンオフがない職業」と前置きし、「ずっとオンを強いられたりするじゃないですか」と説明。「芸人とか街中で『くるまさんだ』ってなるから『明るくなれ』って感じじゃないですか。それによって自己がなんか分裂したり見失ったりする人が多いんで。わかんなくなっちゃうんですよ」と分析。さらに「どこからよくキャラに食われるとか言うじゃないですか」と続け、「なんかハイテンションキャラで売っちゃったから、ハイテンションでなきゃいけない自分と本当の自分があって。『どっちが本当の俺だ』みたいな感じで病むみたいな」と、芸能人が陥りがちなアイデンティティの危機について語った。

また、くるまは「笑わせることじゃなくて、笑われることって健康に良くないらしいんですよ」と発言。「でも結局、笑われると笑わせるってすごい紙一重じゃないですか。漫才とかM-1とかで権威づいてくると笑わせてると思えるけど、テレビどかでドッキリで貶められていると、どんだけ『これが俺の仕事だ』と思っても、人間の本能的に溜まっていくみたいです。ストレス値として、やっぱ体に良くないんすよね」と語った。

くるまは、「だから、結局ある程度のところで、よく結婚してパパタレントとかになったりとかするじゃないですか。お笑いあんましなくなる。『あいつは丸くなった』とか言うけど、あれはただの防衛本能っすよ。本人が自覚してなくても、無理です。あれ」と、芸人のキャリアへの影響も分析し、ひろゆきを「観察力すごいですね」と感心させていた。