¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÉñ²Ú¤¬Ìó8¤«·î¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¤Ë¾¡Íø¡Ö¥Ø¥¤¥È°ì¶¯¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¸µ¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦Éñ²Ú¤¬Ìó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£µ·î£¶Æü¤ÎÃÏ¸µÊ¡²¬Âç²ñ¤òºÇ¸å¤ËÄ¹´ü·ç¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Éñ²Ú¤Ï¡¢£¶·î¤Ë±¦¥Ò¥¸¤ÎÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£Àè·î£³£°Æü¤ÎÉÍ¾¾Âç²ñ¤ËÆÍÇ¡»Ñ¤ò¸½¤¹¤Èº£·î£¸Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÀë¸À¤·¤¿¡£Éüµ¢Àï¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Î°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡¢¶êÎï¤µ¤ä¤«¡¢¤½¤·¤Æ£Ø¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¡¼¥Ê¤ÈÁÈ¤ß¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¡õÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡õÎ°°²Æ¡õ°ðÍÕ¤¢¤º¤µ¤È·ãÆÍ¡£
¡¡´ñ½±¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿Éñ²Ú¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ì³°ÍðÆ®¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÎôÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤òßÚÎö¤·¤¿Éñ²Ú¤Ï¡¢¾åÃ«¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼£²Ï¢È¯¤«¤é¤ÎÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¸¡¼¥Ê¤È¹¥Ï¢·¸¤òßÚÎö¤¹¤ë¤È¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç¾åÃ«¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎµÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¥«¥¦¥ó¥È¤òË¸³²¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤¿¾åÃ«¤ò°ÂÇ¼¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤êÁË»ß¡£ºÇ¸å¤ÏÉñ²Ú¤¬¾åÃ«¤ËÊÑ·¿¤ß¤Á¤Î¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶¤ò·è¤á£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Âç¡ÖÉñ²Ú¡×¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Éñ²Ú¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¥¸¡¼¥Ê¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ø¥¤¥È°ì¶¯¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡£¤³¤Î»ä¤¬½ª¤ï¤é¤»¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡ª¡¡³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡½÷Äë¤Îµ¢´Ô¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£