Æü¥Æ¥ì¡¢¸µÆüÌë¤Ï¡ÖGolden SixTONES¡×¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ötimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¤è¤ë6»þ¤«¤éÊüÁ÷
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/08¡Û2026Ç¯¸µÆü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¡ÖGolden SixTONES¡×¤È¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡¢¤µ¤é¤Ë10·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿timelesz¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï½é¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¡Ötimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¤Î3ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¡£¤è¤ë6»þ¤«¤é¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡È7¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤ÈÏÃÂê¤Î32ºÐ¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
Golden SixTONES¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Ç¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶³Ð¥¯¥¤¥º¡È¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡É¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¤ÇÊüÁ÷¡£¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¡¢ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È³¦ºÇ¶¯¤ÎÃËÃ£¤¬¸µÆü¤ÎÌë¤«¤é¡¢¿È¶á¤Ê¥¢¥ì¤¬¥³¥ì¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥êÆþ¤ë¡©Æþ¤é¤Ê¤¤¡©¤ËÌåÀä¤·¶½Ê³¤¹¤ë¡£Àµ·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±£¤·¥²¥¹¥È¡õ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬À¹¤êÂô»³¡£ÆñÌä¥µ¥¤¥º2Âò¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ ¿·½Õ¤´ÅöÃÏÌäÂê¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò°ìÀÆÄ´ºº¡£Àµ·î¤é¤·¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê»ö¾Ý¡¢¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤ÎÏÃÂê¤Þ¤Ç¡¢Ìë¤Õ¤«¤·Åª¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î³ô¤òÊÝÍ¤¹¤ëÅê»ñ²È¡¦¶ÍÃ«¤µ¤ó¤ÎÍ¥ÂÔÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÇÊë¤é¤¹¶ÍÃ«¤µ¤ó¡×¤âÊüÁ÷¡£Í¥ÂÔ¤¬»È¤¨¤ë¤ªÅ¹¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÇúÁö¤¹¤ë¹±Îã¤ÎÍ¥ÂÔ¥é¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢»¶¤é¤«¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿Éô²°¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤ËÂçÁÝ½ü¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤âËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿·¡¤ê½Ð¤·Êª¤¬Â³¡¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÌ©Ãå¡×´ë²è¤â¡£2016Ç¯¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡ÖÁ´¹ñ¥Õ¥§¥Õ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡¢¡ÖTOEIC¼õ¸³¡×¡¢¡Öº§³è¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¡£2025Ç¯¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÂÎ½Å¤¬·ãÁý¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£Í§¿Í¤ÎÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜµ¤¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©¤à¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡©
timelesz¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï½é¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¤¬¿·½ÕSP·èÄê¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î´ë²è¤Ë·îÂØ¤ï¤ê¤ÇÄ©Àï¡¢Ëè·îtimelesz¤¬Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡£¿·½Õ¤Î´ë²è¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¡£timelesz¤Î8¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¹ë²Ú¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤·¤Ætimelesz¤¬¸µÆü¤ÎÌë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÖGolden SixTONES ±Ç²è¡õ²»³Ú¡õ¥¹¥Ü¡¼¥Ä³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼Âç½¸·ëSP¡×
¢£ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë6»þ¡Á9»þ
¢£MC¡§ SixTONES¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¡Ë
¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤· ¸µÆüSP¡×
¢£ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á11»þ10Ê¬
¢£MC¡§Â¼¾å¿®¸Þ ¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹
¡Ötimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢ SP¡×
¢£ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë11»þ10Ê¬¡Á0»þ10Ê¬
¢£MC¡§ timelesz
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡È7¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤ÈÏÃÂê¤Î32ºÐ¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
¢¡¡ÖGolden SixTONES¡×¡È¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡É¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¤òÊüÁ÷
Golden SixTONES¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Ç¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶³Ð¥¯¥¤¥º¡È¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡É¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¤ÇÊüÁ÷¡£¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¡¢ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È³¦ºÇ¶¯¤ÎÃËÃ£¤¬¸µÆü¤ÎÌë¤«¤é¡¢¿È¶á¤Ê¥¢¥ì¤¬¥³¥ì¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥êÆþ¤ë¡©Æþ¤é¤Ê¤¤¡©¤ËÌåÀä¤·¶½Ê³¤¹¤ë¡£Àµ·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±£¤·¥²¥¹¥È¡õ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬À¹¤êÂô»³¡£ÆñÌä¥µ¥¤¥º2Âò¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¢¡¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¹ë²Ú3ËÜ´ë²è
¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ ¿·½Õ¤´ÅöÃÏÌäÂê¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò°ìÀÆÄ´ºº¡£Àµ·î¤é¤·¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê»ö¾Ý¡¢¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤ÎÏÃÂê¤Þ¤Ç¡¢Ìë¤Õ¤«¤·Åª¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î³ô¤òÊÝÍ¤¹¤ëÅê»ñ²È¡¦¶ÍÃ«¤µ¤ó¤ÎÍ¥ÂÔÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÇÊë¤é¤¹¶ÍÃ«¤µ¤ó¡×¤âÊüÁ÷¡£Í¥ÂÔ¤¬»È¤¨¤ë¤ªÅ¹¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÇúÁö¤¹¤ë¹±Îã¤ÎÍ¥ÂÔ¥é¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢»¶¤é¤«¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿Éô²°¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤ËÂçÁÝ½ü¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶ÍÃ«¤µ¤ó¤âËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿·¡¤ê½Ð¤·Êª¤¬Â³¡¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÌ©Ãå¡×´ë²è¤â¡£2016Ç¯¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡ÖÁ´¹ñ¥Õ¥§¥Õ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡¢¡ÖTOEIC¼õ¸³¡×¡¢¡Öº§³è¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥§¥Õ»Ð¤µ¤ó¡£2025Ç¯¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÂÎ½Å¤¬·ãÁý¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£Í§¿Í¤ÎÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜµ¤¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©¤à¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡©
¢¡¡Ötimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡×¿·½Õ´ë²è¤Ï¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Ê¥Ã¥¯
timelesz¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï½é¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¤¬¿·½ÕSP·èÄê¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î´ë²è¤Ë·îÂØ¤ï¤ê¤ÇÄ©Àï¡¢Ëè·îtimelesz¤¬Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡£¿·½Õ¤Î´ë²è¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¡£timelesz¤Î8¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¹ë²Ú¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤·¤Ætimelesz¤¬¸µÆü¤ÎÌë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡ÖGolden SixTONES ±Ç²è¡õ²»³Ú¡õ¥¹¥Ü¡¼¥Ä³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼Âç½¸·ëSP¡×
¢£ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë6»þ¡Á9»þ
¢£MC¡§ SixTONES¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¡Ë
¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤· ¸µÆüSP¡×
¢£ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á11»þ10Ê¬
¢£MC¡§Â¼¾å¿®¸Þ ¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹
¡Ötimelesz¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢ SP¡×
¢£ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë11»þ10Ê¬¡Á0»þ10Ê¬
¢£MC¡§ timelesz
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û